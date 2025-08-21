В Европа българите са най-недоволни от финансовото си състояние

През 2022 г. европейците са оценили финансовото си състояние средно с 6.6 по скала от 0 до 10. Тази стойност е малко по-ниска в сравнение с общата оценка за удовлетвореност от живота от 7,1 за същата година, сочат публикувани в четвъртъ данни на Евростат..

Най-високите нива на финансова удовлетвореност са установени в Нидерландия и Финландия - и двете със 7.6, следвани от Швеция със 7.4 и Австрия със 7.3.

В другия край на скалата има 6 държави от ЕС, където нивото на удовлетвореност е под 6, което означава, че хората са по-скоро недоволни, отколкото доволни от финансовото си състояние. Най-ниската оценка е регистрирана в България – 4.6, следвана от Гърция (5.3), Хърватия (5.7), Словакия (5.8), Унгария и Латвия (и двете с 5.9).

Все пак има известен позитивизъм сред българите относно финансовото им състояние - през 2018 г. оценката за задоволството от финансовото си положение е била по-ниска – 4.3, а през 2013 г. - 3.8 от 10.