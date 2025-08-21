В Европа българите са най-недоволни от финансовото си състояние

През 2022 г. европейците са оценили финансовото си състояние средно с 6.6 по скала от 0 до 10. Тази стойност е малко по-ниска в сравнение с общата оценка за удовлетвореност от живота от 7,1 за същата година, сочат публикувани в четвъртъ данни на Евростат..
Най-високите нива на финансова удовлетвореност са установени в Нидерландия и Финландия - и двете със 7.6, следвани от Швеция със 7.4 и Австрия със 7.3.
В другия край на скалата има 6 държави от ЕС, където нивото на удовлетвореност е под 6, което означава, че хората са по-скоро недоволни, отколкото доволни от финансовото си състояние. Най-ниската оценка е регистрирана в България – 4.6, следвана от Гърция (5.3), Хърватия (5.7), Словакия (5.8), Унгария и Латвия (и двете с 5.9).
Все пак има известен позитивизъм сред българите относно финансовото им състояние - през 2018 г. оценката за задоволството от финансовото си положение е била по-ниска – 4.3, а през 2013 г. - 3.8 от 10.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.