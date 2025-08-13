В името на народа... плюшено зайче

Ако има вещ, която е изглежда адски неподходяща за подарък на церемония по встъпване в длъжност на съдия, това е плюшено зайче. Този дар отстъпва по нелепост на прашки, огнестрелно оръжие, "Моята борба", нинджа костюм, тенджери и още само няколко от този сорт.

Инцидентът с плюшеното зайче обаче има и силно положителен ефект. Той по-скоро изяснява неща.

Такъв просветляващ жест бе ставането на крака на голяма част от членовете на Висшия съдебен съвет, когато премиерът Бойко Борисов нахлу в залата им, за да им дири сметка за замитането на СРС-аферата, която го беше впримчила.

Подаряването на плюшено зайче на новата съдийка Дани Каназирева, бивш депутат (три мандата) от ГЕРБ, изуми много хора. По-изумително бе, че Каназирева реагира с разчувстван коментар и сама публикува щастливи снимки от церемонията със зайчето. (По-късно се разбра, че и други нови съдийки са получили плюшени зайчета - б.р.)

“Престиж. Авторитет. Уважение. Респект. И най-вече смисъл. Това изпитвам в този момент — не като самоцел, а като резултат на дългогодишни усилия, лични и професионални изпитания и постоянство“. казва съдия Каназирева за момента, в който държи плюшеното зайче, което изглежда подадено ѝ от шефа на Върховния административен съд Георги Чолаков и бъдещите колеги.

Какво символизира подаряването на плюшено зайче в гражданския оборот?

Зайчето е меко, мило и уязвимо, а чрез него мъжът изразява нежното си отношение и закрила към жената.

Този дар има силен романтичен заряд извън съдебната зала. Розовата панделка върху зайчето често се свързва с любов, нежност и привързаност, но не в толкова страстна форма като червената панделка.

В плюшеното зайче има намигване, защото плюшените играчки препращат към детето в нас. Разбира се, че не е добре съдиите да са прекалено инфантилни, ама не може за всичко да ги проверяваме.

В модерни интерпретации плюшено зайче с панделка е класически маркетингов символ за "cute romance". Масово се използва в рекламни кампании за Свети Валентин и в романтични филми.

А сега нека прехвърлим тази символи към подаряването на плюшено зайче от шефа на върховния съд на новодошла съдийка на церемония в съдебна зала.

Зайчето вече не е обикновен романтичест жест, защото имаме институционална среда, йерархия и силно натоварено публично значение на жеста.

Подаръкът носи институционален подтекст, защото идва от човек с огромна власт.

Новобранецът в българската казармено-работническа митология се нарича заек. Възможно е новобранец от женски пол в съдебната система да се възприема и като плюшен заек, ние не знаем.

Възможно е радостта от подаръка, изразена от новата съдийка, да подчертава някаква близост с председателя. Не задължително в негативен смисъл, но може да бъде прочетена като радост от поддържането на хармонични отношения с ръководството. Това не са лоши неща в личен план.

Подобен жест обаче носи и много рискове.

Символът "плюшено зайче + радост" може в общественото въображение да остане като неофициален етикет (например, "съдебното зайче", бъдещото "зайче от ВАС" и други). Това може да се отрази на публичния образ дългосрочно. Предвид изразена радост ситуацията е възможно да се тълкува и като позволено увреждане.

Възможно е подаряването на плюшен заек да е някакъв странен личен стил на председателя и колегите, които искат да внесат човешка топлота в институция с твърде сухарска и строга атмосфера. Подаръкът при всички случаи рискува да бъде възприет като неподходящ заради позицията и пола на получателя. Може би новата съдийка не смее да не се зарадва? Ние не знаем.

За някои странични наблюдатели този жест крещи: Глупост или подигравка?

Но ако те си харесват подаръците, кои сме ние да ги съдим?

Тогата на раменете, гербът над глава, съдийско чукче в ръката и плюшеното зайче до сърцето. Всички да станат, влиза съдът. Добре натъкмен.