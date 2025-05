В Кан Робърт Де Ниро призова за защита на демокрацията от новите автократи

Робърт де Ниро призова за защита на демокрацията, която доскоро е била приемана за даденост, на откриващата церемония на кинофестивала в Кан. Двукратният носител на "Оскар" бе поканен да получи почетна награда за цялостно творчество "Златна палма". Отличието му беше връчено от Леонардо ди Каприо.

В словото си 81-годишният актьор, дългогодишен противник на президента Доналд Тръмп заяви:

"Днес в моята страна се борим упорито, за да защитим демокрацията, която винаги сме приемали за даденост. Това засяга всички нас тук, защото изкуството търси истината, изкуството прегръща разнообразието. И затова изкуството е заплаха за автократите и фашистите по света. Американският еснафски президент сам се назначи за ръководител на една от водещите културни институции в Америка (Център "Кенеди"). Той намали финансирането и подкрепата за изкуствата, хуманитарните науки и образованието".

Де Ниро обърна внимание и на друг план на Тръмп, засягащ киното – налагане на 100% мита върху филми, направени извън Съединените щати. Мярката бе обявена малко преди началото на фестивала в Кан, макар че от Белия дом уточниха, че все още не е взето финалното решение дали тя ще влезе в сила.

"Не можеш да сложиш цена на свързаността, но очевидно можеш да и наложиш мито. Това е неприемливо. Всички тези атаки са неприемливи. Това не е проблем само на Америка, а на целия свят. Не можем да стоим и да го гледаме като филм. Трябва да действаме и да действаме сега. Без насилие, но с много страст и решителност", подчерта актьорът.

Откриването: Кино и политика

78-ият филмов фестивал в Кан бе тържествено обявен за открит от американския режисьор, продуцент, сценарист и актьор Куентин Тарантино.

Форумът започна със сериозни очаквания. Всички съставки - голям брой звезди, първокласни режисьори, политически импулси и луксозно шоу – обещават грандиозен спектакъл във Френската Ривиера.

Геополитиката вероятно ще играе главна роля в най-голямото международно киносъбитие, което започна с прожекция на три документални филма за Украйна през 2025 г: "Зеленски", "Наша война" на Бернар-Анри Леви и копродукцията на Асошиейтед прес и Фронтлайн "2000 метра до Андреевка" на носителя на награда "Оскар" за "20 дни в Мариупол" Мстислав Чернов.

"Този "Ден на Украйна" е напомняне за ангажимента на артисти, автори и журналисти да разкажат историята на този конфликт в сърцето на Европа", се казва в изявление на ръководството на фестивала.

На старта на форума бе представена продукцията "Оставете един ден" на френската режисьорка Амели Бонен.

Какво следва?

До 24 май Кан ще бъде домакин на премиери, сред които тази на "Мисията невъзможна: Възмездие" с Том Круз.

Общо двадесет и два филма ще се борят за голямата награда в Кан - "Златна палма". Сред тях са "Финикийската схема" (The Phoenician Scheme) на Уес Андерсън, "Нова вълна" на Ричард Линклейтър, "Умри, любов моя" на Лин Рамзи, "Сантиментална стойност“ на Йоаким Триер, "Гений" (The Mastermind) на американката Кели Райкарт, "Историята на звука" (The History of Sound) на южноафриканския режисьор Оливър Херманус, "Алфа" на Жулия Дюкурно, "Обикновен инцидент" на Джафар Панахи.

В секцията "Особен поглед" в Кан трима известни актьори правят режисьорски дебюти: Харис Дикинсън, Кристен Стюарт и Скарлет Йохансон.

Международно жури от пет жени и четирима мъже, оглавявано от Жулиет Бинош, ще определи носителя на "Златната палма".

На фестивала в Кан през 2024 г. бяха представени редица евентуални претенденти за "Оскар", включително "Емилия Перес", "Веществото", "Потоп" и победителят в категорията за най-добър филм - "Анора".

На въпрос дали този път усеща натиск, директорът на фестивала Тиери Фремо отговори, че единственият вид натиск, в който вярва, е този "на наливната бира".

Все пак обаче тази година афишът на Кан се следи зорко, след като през 2024 г. на главната международна среща на кинематографистите бе предначертан големият оскаров момент на филма на Шон Бейкър ("Анора").