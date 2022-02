В Киев се водят улични боеве, руска ракета удари жилищна сграда

Улични боеве се водят в украинската столица Киев, след като на третия ден от инвазията руските части влязоха в града, съобщавата световните агенции. Въпреки изразеното ден по-рано желание за започване на преговори между двете страни, огънят не е прекратен. Вместо това руската армия се опитва да превземе столицата. Според украинските власти цел номер едно продължава да бъде президентът Володимир Зеленски и евентуалната смяна на правителството.

Крим е обстрелван с ракети. Удари има и по други украински градове. Властите разпространиха кадри, на които се вижда директен удар от руска ракета по жилищна сграда. Не се съобщава за жертви, но блокът е сериозно пострадал и жителите му се евакуират.

Няма да сложим оръжие

Още в петък украинският държавен глава предупреди, че се очаква тежка нощ в Киев и опит на руснаците да превземат града. Според агенция "Ройтерс" в столицата се чува непрекъсната засилена артилерийска стрелба. Градът е атакуван и с ракети. Украинската армия съобщи за тежки боеве югозападно от града до въздушната база във Василкив, която е атакувана от парашутисти. БТА съобщава, че е отблъсната руска атака по една от позициите на основната пътна артерия в Киев – "Проспекта на победата".

Има боеве близо до южните украински градове Херсон, Николаев и Одеса, съобщи Михайло Подоляк, съветник на украинския президент. Според него към момента няма шанс Мариопул да бъде превзет. Съобщава се и за стрелба в центъра на Киев близо до сградата на правителството.

Във видео, публикувано в туитър в събота сутринта, Зеленски заяви, че не е заповядвал на армията да сложи оръжие, каквито слухове имало.

"Има много фалшиви новини, че съм наредил на военните да сложат оръжие и че е започнала евакуация. Тук съм. Ще продължим да защитаваме страната си", каза той.

В следващ пост Зеленски заяви, че е говорил с френския президент Еманюел Макрон. Украйна очаква доставки на оръжие и техника от партньорите си, заяви той.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!