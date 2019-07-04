Начало | България В кои парламентарни комисии попаднаха българските евродепутати Европейският парламент гласува снощи разпределението на евродепутатите в парламентарните комисии. В следващите пет години в ЕП ще работят 20 комисии и две подкомисии. Предстои парламентарните комисии самостоятелно да определят свои председатели. Ето и в кои комисии попаднаха българските евродепутати: Асим Адемов (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по култура и образование; Александър Йорданов (СДС/ЕНП) - комисия по външни работи; Атидже Алиева-Вели (ДПС/ОЕ) - комисия по заетост и социални въпроси; Ангел Джамбазки (ВМРО/ЕКР) - комисия по правни въпроси; Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите; Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по регионално развитие; Андрей Слабаков (ВМРО/ЕКР) - комисия по култура и образование; Иво Христов (БСП/СД) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика; Илхан Кючюк (ДПС/ОЕ) - комисия по външни работи; Искра Михайлова (ДПС/ОЕ) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика; Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика; Елена Йончева (БСП/СД) - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и подкомисия по сигурност и отбрана; Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и комисия по петиции; Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) - комисия по заетост и социални въпроси, както и комисия по петиции; Петър Витанов (БСП/СД) - комисия по транспорт и туризъм; Сергей Станишев (БСП/СД) - комисия по външни работи; Цветелина Пенкова (БСП/СД) - комисия по бюджетен контрол, както и комисия по регионално развитие. Полезна ли ви беше тази статия? Ще се радваме, ако подкрепите електронното издание Mediapool.bg, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия. Подкрепете ни Абонирайте се за най-важните новини, анализи и коментари на събития от деня. Бюлетинът се изпраща до електронния Ви адрес всеки ден в 18:00 часа. Абонамент