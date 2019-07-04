В кои парламентарни комисии попаднаха българските евродепутати

Европейският парламент гласува снощи разпределението на евродепутатите в парламентарните комисии. В следващите пет години в ЕП ще работят 20 комисии и две подкомисии. Предстои парламентарните комисии самостоятелно да определят свои председатели.

Ето и в кои комисии попаднаха българските евродепутати:

Асим Адемов (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по култура и образование;

Александър Йорданов (СДС/ЕНП) - комисия по външни работи; Атидже Алиева-Вели (ДПС/ОЕ) - комисия по заетост и социални въпроси;

Ангел Джамбазки (ВМРО/ЕКР) - комисия по правни въпроси; Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите;

Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по регионално развитие;

Андрей Слабаков (ВМРО/ЕКР) - комисия по култура и образование;

Иво Христов (БСП/СД) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика;

Илхан Кючюк (ДПС/ОЕ) - комисия по външни работи;

Искра Михайлова (ДПС/ОЕ) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика;

Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика;

Елена Йончева (БСП/СД) - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и подкомисия по сигурност и отбрана;

Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и комисия по петиции;

Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) - комисия по заетост и социални въпроси, както и комисия по петиции;

Петър Витанов (БСП/СД) - комисия по транспорт и туризъм;

Сергей Станишев (БСП/СД) - комисия по външни работи;

Цветелина Пенкова (БСП/СД) - комисия по бюджетен контрол, както и комисия по регионално развитие.