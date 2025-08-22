В парламента ще бъдат изслушани кандидатите за антрикорупционната комисия

Кандидатите за членове на антикорупционната комисия (КПК) ще бъдат изслушани в парламента. Организатор на изслушването е номинационната комисия, която след това ще даде становище за всеки кандидат. Крайното решение за избора ще е на депутатите.
Сегашната процедура по избор е първа по рода си, тъй като се провежда по нови правила. Досега номинационна комисия не съществуваше. В нея влизат петима души от различни институции. За председател бе избрана Силвия Къдрева, зам.-шефка на Сметната палата, а в миналото – член на антикорупционната комисия.
Кандидатите за КПК са четирима като трима от тях – адвокатката Мария Даскалова и настоящите служители на комисията Петър Коев и Стоян Петков са подкрепени от мнозинството ГЕРБ/БСП/ИТН. Единственият кандидат, който не е номиниран от управляващата коалиция, е адвокатката Аделина Натина.
Номинационната комисия иска да приключи работа до края на август, заявявала е неведнъж председателката ѝ Къдрева. Целта е процедурата по избор на КПК да бъде продължена веднага след като депутатите се върнат от лятната си ваканция.
