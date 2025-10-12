В Пазарджик избират нов общински съвет

В неделя, 12 октомври, в Пазарджик се провеждат избори за общински съвет, след като на 17 юли Върховният административен съд касира вота за общински съветници, произведен на 29 октомври 2023 г. Тогава изборите за кмет бяха спечелени от кандидата на ПП-ДБ Петър Куленски. До касирането на изборите за общински съветници той управляваше с нестабилно плаващо мнозинство в общинския съвет, където ПП-ДБ имаха само четирима съветници.

А след това съдът върна стария общинския съвет, доминиран от групата около бившия кмет Тодор Попов, сочен за близък до санкционирания за корупция Делян Пеевски.

Общо 597 са кандидатите за 41 мандата. Регистрани за участие са 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции.

С охраната на изборите са ангажирани 220 полицейски служители.

Пред училище с избирателни секции в кв. Изток в Пазарджик се стигна до напрежение.

Появи се и видео, в което се твърди, че е заснет купувач на гласове:

От "Продължаваме промяната" (ПП) обявиха, че над 100 техни наблюдатели ще следят изборния процес по време на вота за общински съветници в Пазарджик в неделя.

На място ще са лидерът на партията Асен Василев, бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков, както и други депутати от ПП.

Освен в Пазарджик, през 2023 г. ПП-ДБ спечелиха в още три областни градове – София, Варна и Благоевград. Изборът на столичния кмет Васил Терзиев бе атакуван пред съда, който вече втора година държи делото на трупчета. Властта в общинския съвет държи т.нар. икономическо мнозинство начело с ГЕРБ. Атакуван бе и изборът на районни кметове в София, спечелен от кандидати на ПП-ДБ. Нови избори се проведоха в три района.

Паралелно с касирането на вота за общински съвет в Пазарджик, това лято започнаха показни акции на прокуратурата и антикорупционната комисия срещу местната власт в други два града с кметове от ПП-ДБ - София и Варна.

Първо зам.-кметът на София Никола Барбутов, а после и кметът на Варна Благомир Коцев бяха задържани по обвинения в корупция.

Частични избори за кмет в четири села

Частични местни избори за кмет днес се провеждат селата Беласица, Столник, Струпец и Хрищени, предаде БТА.

В момента длъжността кмет на петричкото с. Беласица се изпълнява временно от Величка Спасова до полагането на клетва на новоизбрания кмет. Решението за нейния избор беше взето на редовно заседание на Общинския съвет в Петрич на 15 май заради оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Трима са регистрираните кандидати за кмет на селото, гласуването ще се извършва в две секции.

В село Струпец (област Враца) извънредните избори се налагат, след като кметът Пламен Лалов почина. Регистрираните кандидати за поста са двама.

В село Столник кметът Илиян Милатинов също е починал. Трима са кандидатите за кмет на селото.

В село Хрищени (област Стара Загора) с решение на Централната избирателна комисия бяха прекратени пълномощията на избраната за кмет през 2023 г. Радка Желева. Това става по предложение на Общинската избирателна комисия поради установяване на несъвместимост за изпълняване на длъжността, тъй като е регистрирана като едноличен търговец. Жителите на Хрищени избират между двама кандидати за поста.