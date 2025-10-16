В пленарната зала: Надписи "Бойко + Делян = Вечна неразделна любов"

Табели с надпис "Б+Д = ВНЛ" ("Бойко + Делян = Вечна неразделна любов – б. ред.) и скандирания: "Оставка". Така депутатите от МЕЧ реагираха на обстоятелството, че парламентът няма да работи за втори пореден ден и правителството няма да заседава.

По думите на лидера на МЕЧ Радостин Василев народните представители от политическата формация, които се регистрираха в четвъртък сутрин, са направили опит Народното събрание все пак да работи "ако може без тях" (управляващото мнозинство, което отсъства от залата за втори пореден ден – б. ред). Когато обаче стана ясно, че кворум няма да бъде събран депутатите на партията вдигнаха табелите.

"Издигнахме "Б+Д = ВНЛ", защото в пълна координация съботират държавата", обясни пред журналисти акцията Василев и добави: "Изпокрили са се управляващото мнозинство. Срамно е. Заради техните неумения да се справят с проблемите на държавата страдат и парламентът и Министерският съвет".

"Призовавам Бойко Борисов да ги събира там от села и паланки, където ги е пратил, защото те пишат доклади като Никита Хрусчов за сталинизма – като на 20-ия конгрес на КПСС", каза Василев, говорейки за депутатите на ГЕРБ, които бяха изпратени от лидера на партията по родните си места и местните структури след заканата: "Повече кворум няма им правим".

Според Василев това, което е разбрал Борисов из страната, е, че "ще е шеста политическа сила на следващи избори". "Да се връща тук и да крепи това правителство е последният му шанс", заяви той.

"Прогнозата ми е, че сега Борисов като разбра, че по места са му останали само последните дупки на кавала и че всичките, които му купуваха гласове, са минали към голямото "Д", ще се прибере в парламента и ще свие перките. Този театър, който направи преди два дни, ще остане в миналото", каза лидерът на МЕЧ.

Той описа настоящата политическа ситуация като "явен цирк" и "безпомощност на ГЕРБ". "Вчера БСП жалки са се събирали и са казали: "3-годишен мандат – жертваме Киселова, само да сме във властта". Готови са да жертват Киселова", съобщи лидерът на МЕЧ като се позова на свои източници.

На журналистически въпрос готови ли са от БСП да жертват и социалния министър Борислав Гуцанов, чийто пост се спряга като един от онези, които "преформатирането" ще засегне, Василев отговори по-скоро утвърдително с: "Май, май".