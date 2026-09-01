В разрез с решение на ВАС: Образователната комисия оряза стипендиите на студентите в платена форма

Да се лишат студентите в платена форма на обучение от правото им да получават стипендии. Това предложение подкрепи парламентарната образователна комисия на второ четене във вторник, въпреки че то е в разрез с решение на Върховния административен съд (ВАС).

Предложението дойде като част от законопроект за промени в Закона за висшето образование на правителството, внесен от просветния министър Георги Вълчев. На 27 август то беше прието на първо четене и в пленарната зала с гласовете на "Прогресивна България, "Възраждане", ДПС и част от тези на ГЕРБ.

Не за първи път…

Подобен подход на държавата към стимулирането на студенти, който ощетява учащите в платена форма на обучение, имаше и по-рано. Той се уреждаше с разпоредба за условията и реда за предоставяне на стипендии на Министерския съвет от преди 25 години. През есента на 2025 г. обаче ВАС постанови, че студентите в платена форма на обучение също имат право на стипендии.

Тогава съдът напомни, че Законът за висшето образование (ЗВО) създава равен достъп до висшето образование и условията за неговото свободно развитие.

"В случая студентите в платена форма на обучение не са еднакво третирани с останалите студенти по отношение на получаване на стипендия, с което се нарушава принципът на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране, установени в Конституцията на Република България", се казваше в решението на Върховния съд.

"Дискриминационна", "противозаконна" и "противоконституционна"

Част от опозицията в образователната комисия разкритикува остро орязването на правото на студентите, които се обучават. От "Продължаваме промяната" и "Демократична България" обвиниха управляващите, че правят "огромен гаф" и приемат "противоконституционен текст".

"Вие си поемате отговорността - и политическата, и юридическата, че приемате този текст. Той най-вероятно ще бъде юридически атакуван", обърна се към хората на Радев зам.-председателят на образователната комисия акад. Николай Денков (ПП).

Към това мнение се присъедини и Павел Попов от ДБ, според когото управляващите дебютират в образователното законотворчество с нещо, което ще бъде отменено от Конституционния съд.

Той припомни, че противоречие има и що се отнася до международното право. Става дума конкретно за чл. 3 от Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, по която България е страна.

Страните по Конвенцията се задължават "да не допускат, що се отнася до плащането за обучение, предоставянето на стипендии и на всяка друга помощ на учащите се, а също така даването на разрешения и привилегии, които могат да бъдат необходими за продължаване на образованието в чужбина, никакви различия по отношение на учащите се - граждани на дадена страна, от страна на държавните органи освен различията, основани на техния успех или нужди".

"Не може да се добавя критерий извън успеха и социалното положение на студентите. Не може да бъде критерий формата на обучение", заяви Попов.

Според народната представителка Елисавета Белобрадова (ДБ) с поправката държавата на практика казва на студентите, че няма значение как те се представят в хода на своето обучение, а само какви са резултатите от техните кандидатстудентски изпити.

"Ние даваме възможност един студент в продължение на всички години от висшето образование да получава стипендия на база на един единствен момент от неговия живот - кандидатстудентския му изпит", заяви тя.

"Стипендията оценява постиженията на студента. Не е създадена, за да награждава оградените в двора на държавната поръчка", добави Белобрадова.

"Да не кажат хората, че ние го предлагаме"

Притеснения по въпроса да не би "да кажат хората, че ние го предлагаме" изрази народната представителка от "Прогресивна България" Стела Илиева. По думите и идеята била "да се каже, че не са първите, които правят такова предложение", а целта - държавата да реши, кои студенти да субсидира.

Колкото до това, че предложението е в разрез с решението на върховен съд, в защита се впусна депутатът от "Възраждане" Ангел Янчев, който обясни, че решенията на ВАС не били библейски текстове. "Разнообразни решения по разнообразни актове на ВАС са заслужавали само смях", каза той.

На критиките за противоконституционност на текстовете и противоречие с принципа на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране, установен в Конституцията, отговори председателят на ресорната образователна комисия Димитър Здравков. "Едва ли в правната комисия има провидения за решенията на Конституционния съд", заяви той.

Въпреки критиките спорната промяна беше приета с 12 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал се". Предстои депутатите окончателно да решат за нея и останалите поправки в Закона за висшето образование на второ четене в пленарната зала.