Поради недостиг на гориво по руските бензиностанции започна да се появява разреден бензин, съобщи пред руското издание НСН Юрий Валко, председател на Руския съюз на автосерзивите.

Според него тези манипулации с бензина могат да доведат до повреди на превозните средства, от които собствениците на китайската марка Geely вече се оплаквали.

"Руските производители на бензин започнаха да пестят от качеството поради невъзможността да повишат цените. Има връзка между тези слухове и това, което всъщност се е случило. Много от тях започнаха да повишават октановото число за сметка на някакви добавки поради икономическата ситуация на фона на недостига в определени региони“, каза Валко.

Той добави, че подобни неща са се случвали в Русия към края на 2000-те и началото на 2010-те години на някои бензиностанции. "Можеше да заредите и веднага да отидете на сервиз. Сега, за съжаление, може да се върнем към същия етап“, каза Валко.

Недостигът на бензин възникна в резултат на кампанията на украинската армия за атакуване на руски петролни рафинерии, която започна през август, припомня The Moscow Times. Една от всеки три рафинерии в страната, или повече от 20 големи завода, бяха повредени. По оценка на Международната агенция по енергетика (МАЕ) обемите на рафиниране на петрол в Русия са спаднали с приблизително 10% до 5 милиона барела на ден и няма да бъдат възстановени до средата на 2026 г.

За да смекчат кризата на пазара на горива, властите забраниха износа на бензин от Русия, учетвориха покупките на гориво от Беларус и премахнаха вносните мита, за да позволят доставки от Китай, Южна Корея и Сингапур.

Освен това правителството обмисляше премахване на забраната за употреба на монометиланилин (MMA) от петролните рафинерии - добавка, повишаваща октановото число, която помага за увеличаване на производството. Поради високата си токсичност и онкологични рискове това вещество е забранено в повечето страни по света, но се използваше в Русия до 2016 г.