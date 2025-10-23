В събота започва годишният ремонт на IV блок

На 25 октомври в АЕЦ "Козлодуй" започва годишният планов ремонт на IV блок за 2025 г., който трябва да продължи до началото на декември, съобщиха от компанията. Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към "Електроенергийния системен оператор" ЕАД след предварително подадено заявление.

По време на престоя ще бъде направена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока. Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени планираните мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа.

Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 31-ва горивна кампания.

Пети блок на атомната централа работи съгласно графика за електропроизводство, допълни ядреният оператор.