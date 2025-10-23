В събота започва годишният ремонт на IV блок

На 25 октомври в АЕЦ "Козлодуй" започва годишният планов ремонт на IV блок за 2025 г., който трябва да продължи до началото на декември, съобщиха от компанията. Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към "Електроенергийния системен оператор" ЕАД след предварително подадено заявление.
По време на престоя ще бъде направена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока. Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени планираните мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа.
Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 31-ва горивна кампания.
Пети блок на атомната централа работи съгласно графика за електропроизводство, допълни ядреният оператор.
Всъщност обаче, сериозният въпрос, на който няма отговор нито от АЯР, още по-малко пък от АЕЦ-а, но не се и задава такъв въпрос е: а какво ще се прави с продължаващото пукане на тръбичките на един от 4-те ПГ на блок 6, съответно - със спиранията по време на експлоатация заради междуконтурни течове (от І-ви контур, този с радиоактивната вода във ІІ-ри контур, в който водата трябва по проект да е нерадиоактивна), течове надхвърлящи допустимите по проект!?
Милички журналисти от Медия пул - ІV е 4-ти, а VІ - 6-ти! А 4-ти блок на АЕЦ е в процес на извеждане от експлоатация от както сме член на ЕС! Явно, че нямате редактори, които да поглеждат поне отгоре отгоре ама пък такива елементарни грешки, като допуснатата, при това на два пъти - в заглавието, и в началото на самия текст - това вече е прекалено!