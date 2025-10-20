В Северен Кипър избраха президент, готов на преговори за обединение

Лидерът на опозиционната лявоцентристка "Републиканска турска партия“ Туфан Ерхюрман спечели президентските избори на признатата единствено от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР), известна и като Турска република Северен Кипър. Така начело на страната застава политик, готов да възобнови преговорите за федеративно решение на кипърския въпрос.

Туфан Ерхюрман събра около 63% от гласовете и победи настоящия държавен глава и застъпник на идеята за разделянето на Кипър - Ерсин Татар. Той беше сочен за фаворит на турския президент Реджеп Ердоган, но събра само 36% от вота.

Ерхюрман определи резултатите като "обща победа на турските кипърци" и обеща да запази "тесните отношения с Турция", подчертавайки, че "няма причини за безпокойство". Той също така заяви намерението си да "възобнови преговорите за обединението на острова".

55-годишният Ерхюман е смятан за поддръжник на федеративното решение на кипърския въпрос под егидата на ООН, за каквото настоява и официалното правителство в Никозия. Въпреки това, той не зае категорична позиция по въпроса в предизборната си кампания, а обеща, че първата му среща би била с турския президент Ердоган.

Досегашният президент Ерсин Татар, който отразяваше възгледите на Турция за рещение на кипърския въпрос с две държави, поздрави Ерхюрман за победата.

"Хората искат промяна. Всички ще видим какъв път ще бъде следван оттук нататък в контекста на кипърския въпрос", каза той, цитиран от БТА.

Смесени реакции от Турция

Турският президент поздрави новия президент на Севернокипърската турска република с публикация в социалните мрежи.

"Тези избори за пореден път демонстрираха демократичната зрялост на СКТР и отразиха волята на нашите кипърски турски братя. Турция ще продължи да защитава суверенните права и интереси на СКТР, заедно с кипърския турски народ, на всяка платформа", написа Ердоган, цитиран от БТА.

Лидерът на опозицията в Турция Йозгюр Йозел определи Ерхюрман като "добър приятел и лидер на братска партия" и заяви, че кипърските турция са дали своя отговор за демокрацията и националната воля на Северен Кипър.

Турският вицепрезидент, председателя на турския парламент, както и външното министерство на Турция също поздравиха Ерхюрман и затвърдиха подкрепата на Анкара за признатата единствено от тях република.

Основният съюзник на Ердоган и лидер на Партията на националистическото действие Девлет Бахчели обаче оспори легитимността на вота. Той призова парламентът на Северен Кипър да обяви резултатите и връщането към федеративно решение на кипърския въпрос за неприемливи, както и да присъедини страната към Турция.

Надежди в Кипър

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис поздрави писмено Ерхюрман за избора му за лидер на общността на кипърските турци, предаде БТА. Христодулидис повтори позицията си за възобновяване на преговорите по същество за решаване на кипърския въпрос, подчертавайки готовността си да допринесе за тези усилия "от мястото, на което преговорите бяха прекъснати през 2017 г."

Според председателка на дясноцентристкия Демократически сбор – най-голямата партия в кипърския парламент Анита Димитриу "кипърските турци са обърнали гръб на решението чрез две държави" и поздрави Ерхюрман, изразявайки надежда да "отвори пътя за преговори по същество за разрешаване на кипърския въпрос в рамките на договорената рамка".

Предизвикателство пред Ердоган

Според експерта по източноевропейските страни Иван Преображенски победата на опозиционен проевропейски кандидат представлява „сериозно предизвикателство за Ердоган“.

"Победителят в изборите на Северен Кипър е представител на опозиционна, проевропейски ориентирана турска партия. В самата Турция неговите съпартийци, както и цялата опозиция, в момента са под натиск, мнозина са арестувани. Той влезе в изборната надпревара с лозунга за сключване на споразумение за създаване на федерация с гръцката част на острова, което би позволило на турците кипърци да станат част от ЕС. След победата му от лагера на турския лидер Ердоган се чуха призиви непризнатата република Северен Кипър възможно най-скоро да бъде включена в състава на Турция. Самият Ердоган - макар и едва на втория ден след изборите - поздрави новия "президент" след уверенията на победителя, че ще остане в руслото на турската политика и няма да започва отделни преговори с гърците. Въпреки това тези избори подкопават политическата легитимност на самия Реджеп Ердоган в Турция, където той активно отстранява потенциални съперници в борбата за президентския пост. А с оглед на изявлението на гръцкото външно министерство, че изборите в Северен Кипър "отварят вратите за възможното обединение на острова", ситуацията в близко време може рязко да се изостри — дори до остър дипломатически конфликт между Атина и Анкара", коментира експертът пред The Insider.

Кипър е разделен на две части от повече от 50 години, след като през 1974 г. Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, насочен към обединението му с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена Севернокипърска турска република. Тя има население под 300 хиляди души и е силно зависима отикономическа, политическа и военна подкрепа на Турция, която е единствената държава признваща Северен Кипър. Турция поддържа в Северен Кипър свой военен контингент, който според Република Кипър и ООН се смята за окупационна сила. Севернокипърската република е наблюдател в "Организацията за ислямско сътрудничество" и "Организацията на тюркските държави".

През годините има множество опити за преговори за решаване на кипърския въпрос, които обаче така и не дадоха резултат, а последният кръг от преговори беше прекъснат през 2017 г.