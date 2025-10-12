В сила са новите правила за влизане в ЕС : Биометрични данни от всички граждани на трети страни

В неделя, 12 октомври, влязоха в сила новите правила за влизане в Шенгенското пространство за граждани на трети страни. Предвижда се те задължително предоставят биометрични данни.

Първоначално новата електронна Система за влизане/излизане EES (Entry Exit System) ще заработи пълноценно в три държави, чиито власти са заявили готовност незабавно да я внедрят – Чехия, Естония и Люксембург. Германия ще стартира системата на летище Дюселдорф, а по-късно във Франкфурт и Мюнхен.

Съгласно новите правила, при влизане в Шенгенското пространство всички граждани на всички трети страни ще трябва да предоставят на границата биометрични данни (снимка и пръстови отпечатъци) за създаване на дигитален запис. Впоследствие при преминаване на границите на Шенгенското пространство биометричните данни на пътуващия ще бъдат сравнявани с този запис. По този начин системата ще регистрира ефективно продължителността на престоя на чужденеца.

Новите изисквания се отнасят включително за граждани на страни, които имат право на безвизов режим. Правилото ще важи за всички видове гранични пунктове – международни летища, морски пристанища, железопътни гари и автомобилни пунктове.

Новите правила няма да засегнат чужденци, които имат разрешение за пребиваване в страни от Шенгенското пространство. Резидентите и гражданите на страните от ЕС, както и притежателите на дългосрочни шенгенски визи, ще преминават през отделни опашки.

Постепенно системата трябва да заработи по външните граници на 29 европейски държави. Както е посочено на сайта на Европейската комисия, системата ще регистрира име, данни от паспорта, биометрични данни, както и място и време на влизане.

EES ще допринесе за предотвратяване на нелегалната миграция и осигуряване на сигурността на жителите на Европа и пътуващите. Новата система ще позволи по-ефективно идентифициране на лица, превишили срока на престой (не повече от 90 дни в рамките на 180 дни), и случаи на измами с документи и лични данни.

До 10 април 2026 г. в страните от Шенгенското пространство се планира изцяло да се преустанови полагането на печати в паспортите и да се автоматизира процесът на проверка.