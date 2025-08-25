В Стара Загора се разрушават над 100 незаконни къщи

Мащабна акция по разрушаване на незаконни постройки започна в понеделник в Стара Загора. Багери влязоха в кв. "Лозенец", известен от дълги години с незаконно строителство.

Това седмата поред такава акция, съобщи БТА. Според кмета Живко Тодоров досега са разрушени 450 незаконни постройки.

"Знаете в какви мащаби се беше разгърнало незаконното строителство. В момента имаме издадени 150 заповеди за премахване на незаконни постройки. Това е най-големият етап на премахване на такива и след него ще остане само законна част в квартала", обясни той.

При сегашната акция ще бъдат премахнати 101 постройки. Живеещите в тях са били уведомени предварително. Според Тодоров става дума за строителство на терени, които са извън регулация.

"Те са върху държавен горски фонд. Хората, които живеят в тези къщи, са незаконно свързани и към водопровода. Те не плащат, не са абонати на ВиК. По този начин се ощетяват всички останали абонати в града", каза кметът на Стара Загора.

Узаконяването на такива постройки е невъзможно, каза още Тодоров. Към този момент само шест семейства са поискали да бъдат настанени в общински жилища.