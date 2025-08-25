В Стара Загора се разрушават над 100 незаконни къщи

Мащабна акция по разрушаване на незаконни постройки започна в понеделник в Стара Загора. Багери влязоха в кв. "Лозенец", известен от дълги години с незаконно строителство.
Това седмата поред такава акция, съобщи БТА. Според кмета Живко Тодоров досега са разрушени 450 незаконни постройки.
"Знаете в какви мащаби се беше разгърнало незаконното строителство. В момента имаме издадени 150 заповеди за премахване на незаконни постройки. Това е най-големият етап на премахване на такива и след него ще остане само законна част в квартала", обясни той.
При сегашната акция ще бъдат премахнати 101 постройки. Живеещите в тях са били уведомени предварително. Според Тодоров става дума за строителство на терени, които са извън регулация.
"Те са върху държавен горски фонд. Хората, които живеят в тези къщи, са незаконно свързани и към водопровода. Те не плащат, не са абонати на ВиК. По този начин се ощетяват всички останали абонати в града", каза кметът на Стара Загора.
Узаконяването на такива постройки е невъзможно, каза още Тодоров. Към този момент само шест семейства са поискали да бъдат настанени в общински жилища.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
На 17 август безхаберието на властите вкл пожарната доведе до изпепеляването на цял 300 дка вилен терен и около 25 къщи само на 3 км от Ст Загора ................................./ трети пожар за 1 година на това място въпреки 4 сигнални писма / !
цигански къщи, те не им трябва вода и ток от общината, намират си по други начини
Гарантирано от ГЕРБ! ;)