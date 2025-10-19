В тежка криза след 20 г. социализъм Боливия избира десен президент

Боливийците се отправиха към избирателните секции, за да изберат между двама пробизнес кандидати за президент, слагайки край на две десетилетия социалистическо управление, които оставиха южноамериканската държава в дълбока икономическа криза.
На фона на недостиг на долари, медикаменти и гориво и инфлация от над 20%, избирателите вече дадоха ясен знак за умора от управляващата партия "Движение към социализма" (MAS), основана от бившия президент Ево Моралес, като я отстраниха още на първия тур на изборите през август.
Предишните правителства на лявото "Движение за социализъм" разчитаха в голяма степен на субсидии в продължение на години, което натоварваше държавния бюджет. Селските и местните райони бяха особено засегнати, със социално напрежение и чести протести.
Още по темата
Нито бившият президент Ево Моралес, нито настоящият държавен глава Луис Арсе се кандидатират. Моралес е изправен пред заповед за арест, докато Арсе се оттегли поради намаляваща популярност.
Избирателните секции отвориха в 8:00 ч. местно време (15:00 българско), предаде АФП. Почти осем милиона граждани имат право на глас, като гласуването е задължително.
На балотажа се изправят 58-годишният икономист и сенатор Родриго Пас и 65-годишният инженер и бивш временен президент Хорхе Кирога. Който и от тях да спечели, изборите ще сложат край на икономически експеримент, белязан първоначално от просперитет, финансиран от национализацията на газовите резерви, и впоследствие от тежък срив с недостиг на горива и чуждестранна валута при управлението на досегашния президент Луис Арсе.
Последователните правителства не инвестираха достатъчно в газовия сектор, който някога бе гръбнакът на икономиката. В резултат на това производството се срина, а страната почти изчерпа своите доларови резерви в опит да поддържа универсална субсидия за горивата, които вече не може да си позволи да внася.
Двамата кандидати от опозицията се фокусират върху икономическа либерализация и умерени реформи: Пас Перейра се стреми да улесни инвестициите и да модернизира институциите, докато Кирога планира либерализация, селективна приватизация и постепенно намаляване на субсидиите за гориво.
Днес държавата с население от 11.3 милиона души преживява най-тежката си икономическа криза от четири десетилетия. Дългите опашки на бензиностанциите се превърнаха в обичайна гледка.
"Положението е ужасно, не знаем какво ще се случи. Всичко е много скъпо… Надявам се, че няма да поскъпне още повече", казва пред АФП Фелисидад Флорес, 67-годишна продавачка на тамян от улиците на Ла Пас.
"Сега сме по-зле отпреди, опашките са още по-дълги", допълва 40-годишният шофьор Хавиер Киспе, който чака с камиона си в километрова опашка за гориво в столицата.
"Няма голяма надежда нещата да се променят", казва той с примирение.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.