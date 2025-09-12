В завещанието си Армани посочва трима свои конкуренти за купувачи на модната си империя

Завещанието на Джорджо Армани определи LVMH, Luxottica и L’Oréal като предпочитани купувачи на неговата модна империя, поставяйки началото на състезание за контрол над една от най-големите частни луксозни марки в света. Разказа в петък в свой материал Financial Times.

Дизайнерът, който почина миналата седмица на 91-годишна възраст, инструктира наследниците си, включително “дясната си ръка” Лео Дел’Орко и членове на семейството, да продадат първоначален дял от 15% от италианската група на един от тримата по-големи конкуренти.

Ръкописното завещание, съставено през април и оповестено публично в петък, уточнява, че допълнителен дял между 30% и 54.9% трябва да бъде продаден на същия купувач в рамките на пет години след смъртта на Армани.

Ако продажбата не се осъществи, наследниците му, които ще наследят компанията чрез фондацията “Джорджо Армани”, трябва да изберат листване на борсата, се казва в завещанието.

Дизайнерът беше единственият акционер в групата, която включва марките Emporio Armani, Armani Exchange и по-високия клас Armani Privé, както и хотели, ресторанти и доходоносна линия за красота, която Армани ръководеше до смъртта си.

L’Oréal и Армани имат лицензионно споразумение за продажба на продукти, включително популярния парфюм Acqua di Giò, от 1988 г. Гигантът в производството на очила EssilorLuxottica произвежда и разпространява линията очила на Армани.

В завещанието Армани посочва, че други съществуващи търговски партньори също могат да бъдат разглеждани като потенциални купувачи.

Две от трите групи, посочени в завещанието, са френски. EssilorLuxottica, основана от покойния италиански милиардер Леонардо Дел Векио, също е листвана в Париж.

Аналитици и приятели на покойния дизайнер отдавна отбелязват, че макар фондацията първоначално да е създадена през 2016 г., за да предотврати разпадане или продажба след смъртта на Армани, групата едва ли ще остане независима завинаги.

Въпреки че Армани успя да запази контрола над компанията си до последно, приходите на групата трудно нарастваха, оставайки стабилни на около 2.4 млрд. евро миналата година на фона на оттеглянето на по-младите потребители от характерните за марката официални облекла и по-широкия спад в луксозната индустрия.

Дел’Орко, който беше партньор на Армани и ръководи офиса за мъжка мода, ще играе основна роля в определянето на бъдещето на групата. Според завещанието той получава 30% от акциите на компанията и 40% от правата на глас.

Армани нямаше деца, а другите му наследници включват племенниците Роберта и Силвана Армани, които работят за компанията, както и племенника Андреа Камерана, член на борда на компанията, и сестра му Розана.