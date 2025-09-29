 Прескочи към основното съдържание
Валежи и застудяване през новата седмица

В понеделник ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, главно в планинските райони значителни по количество. В източните райони вятърът ще бъде слаб, от североизток, а в западните около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°. Максимални температури - между 15° и 20°, за София – около 15°, съобщи БНТ.
 
 
Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и преобладаващите минимални ще бъдат между 4° и 9°.
 
В четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната и на места ще бъдат значителни. В планините над 1800 метра ще вали сняг.
 
Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще се усили.

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Мазен Кумунис
    #1

    Глобално затопляне! ;)

