Валежи и застудяване през новата седмица

В понеделник ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, главно в планинските райони значителни по количество. В източните райони вятърът ще бъде слаб, от североизток, а в западните около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°. Максимални температури - между 15° и 20°, за София – около 15°, съобщи БНТ.
Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и преобладаващите минимални ще бъдат между 4° и 9°.
В четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната и на места ще бъдат значителни. В планините над 1800 метра ще вали сняг.
Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще се усили.
