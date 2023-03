Вълна от подкрепа към Линекер, който бе махнат от ББС за критика към властта

Британската обществена телевизия ББС съобщи, че временно сваля от екран футболната легенда Гари Линекер заради коментари в Twitter, които критикуват имиграционната политика на правителството. В профила си бившата звезда на английския футбол казва, че говоренето на кабинета на Руши Сунак към мигрантите не се различава от това в Германия през 30-те години на ХХ век.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) March 7, 2023

Решението на ББС предизвика вълна от солидарност към Линекер от някои от най-популярните лица на телевизията, както и от футболисти. Много хора няма да се появят на работа през този уикенда заради случая.

Повод за скандала стана обявения нов проектозакон на правителството, който има за цел да попречи на мигрантите, идващи през Ла Манша, да искат политическо убежище във Великобритания. Това включва дори плащане на 500 милиона паунда на Франция за три години напред, за да спира мигрантите.

След коментара на Линекер ББС обяви, че той няма да води предаването “Мачът на деня“, което е изключително популярно на Острова. ББС иска първо да постигне споразумение за начина, по който звездата на телевизията използва социалните мрежи.

Гари Линекер е най-популярният и най-високо платеният водещ на ББС. Той има над 9 млн. последователи в социалните мрежи и води предаването от 1999 година.

ББС твърди, че изявата на Линекер в социалните медии е в нарушение на стандартите на медията. В съобщението се добавя и че той трябва “да се държи далеч от вземането на страна по партийни и политически въпроси или политически противоречия“.

С позицията си ББС привлече цялото внимание към себе си. Много футболисти, сред които суперзвездите от близкото минало Алан Шиърър и Йън Райт, заявиха, че тази седмица няма да приемат поканата на BBC да присъстват в студиото за предстоящия кръг от местното първенство.

Шиърър каза, че няма да замени колегата си като водещ в ББС, а Линекер каза в друг свой пост, че не се отказва от думите си.

Алекс Скот, който е водещ на телевизионната програма на ББС “Футболен фокус“ коментира, че “не се чувства добре“ и няма да се появи на работа в събота.

Други водещи също се оттеглиха от изяви в ББС, след като бившият капитан на английския футбол беше свален от ефир.

“Взех решение снощи, че въпреки че обичам да се фокусирам върху футбола и имахме невероятна седмица, спечелвайки награда на SJA, просто не се чувствам добре да продължавам с шоуто днес“, написа Алекс Скот, която е бивша защитничка на Англия и Арсенал.

“Надявам се, че ще се върна на стола следващата седмица…“, добави тя.

Джейсън Мохамад, който е водещ в предаването “Краен резултат“ на BBS, също каза в събота, че се е оттеглил от програмата си.

“Както знаете, “Краен резултат“ е телевизионно шоу, което е много близко до сърцето ми“, написа Мохамад в Twitter. “Въпреки това – тази сутрин информирах ББС, че няма да представя шоуто този следобед“

Водещата Кели Сомърс написа в Twitter в събота, че също няма да бъда по телевизията на ББС“.

По-рано в събота Асоциацията на професионалните футболисти (PFA) каза, че редица играчи са предложили да покажат солидарност с Линекер и други експерти в програмата.

“Асоциацията разговаря със свои членове, които искаха да заемат обща позиция и да могат да покажат подкрепата си за тези, които са избрали да не бъдат част от програмата тази вечер“, се казва в изявление на организацията.

“По време на тези разговори изяснихме, че като техен синдикат ще подкрепим всички членове, които биха могли да понесат последствия, ако изберат да не изпълнят ангажиментите си за участие“.