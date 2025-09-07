Вандали нападнаха дома на екоактивистка от района на Бобов дол

Вандали са нападнали дома и автомобила на екоактивистката от Бобовдолско Даниела Тонева, съобщи тя на профила си във "Фейсбук". Поради почивния ден от полицията не са направили съобщение или да коментират случая, който възмути местните хора от района на Разметаница.
Тонева е от с.Шатрово, Бобовдолско. Счупен е и един от прозорците в жилището ". "Така изглеждат тази сутрин колата и прозорците в дома ни. Камъкът е огромен, а стъкла има навсякъде. Да мълчим? Да търпим ли?“, написа тя в мрежата.
Тонева участва активно в митингите и кампаниите за чист въздух в района на ТЕЦ "Бобов дол". Тя е една от активистките на сдружението "За Бобов дол".
Наскоро в интервю за БНР тя разказа за подписка, в която над 80 души са се подписали с искане ТЕЦ "Бобов дол" да спре работа, докато не изпълни всички изисквания по екопоказателите за безвредна работа на централата както е по комплексното ѝ разрешително.
Казусът коментира във фейсбук и депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.
Явно потенциалните работници, които ще останат безработни са се защитили. ;)
Чичко Тревичко се е задействал ..............
Е, да, ама цялото МВР сега е заето да разследва и бие хлапетата, дето взеха, че случайно малко понабиха една от пияните мутри, дето в момента са шефове на МВР, щото, нали, знаят да обслужват Пееф. Ако си част от глутницата, ще те защитава цялата държавна мощ, дори при най-малкия битов проблем. Ако не си - е, значи сам си си виновен, когато някой ти посегне... особено когато този някой е от глутницата. Честит ви нео-феодализъм по путински! Тук ще е така, докато не вземем да се вдигнем и да изтрепем мутрите и командващите ги феодални родове, дето допреди само 35 години бяха уж просто малко по-"другари" от другите...
Когато бият полицаи, за ивайло мирчев и неговите тролове всичко е наред. Когато чупят прозорци на еко рекетьори и подобни, заради които няма пътища, язовири и ПАВЕЦ, инвестиции, ореваваме всичко!