Вандали нападнаха дома на екоактивистка от района на Бобов дол

Вандали са нападнали дома и автомобила на екоактивистката от Бобовдолско Даниела Тонева, съобщи тя на профила си във "Фейсбук". Поради почивния ден от полицията не са направили съобщение или да коментират случая, който възмути местните хора от района на Разметаница.

Тонева е от с.Шатрово, Бобовдолско. Счупен е и един от прозорците в жилището ". "Така изглеждат тази сутрин колата и прозорците в дома ни. Камъкът е огромен, а стъкла има навсякъде. Да мълчим? Да търпим ли?“, написа тя в мрежата.

Тонева участва активно в митингите и кампаниите за чист въздух в района на ТЕЦ "Бобов дол". Тя е една от активистките на сдружението "За Бобов дол".

Наскоро в интервю за БНР тя разказа за подписка, в която над 80 души са се подписали с искане ТЕЦ "Бобов дол" да спре работа, докато не изпълни всички изисквания по екопоказателите за безвредна работа на централата както е по комплексното ѝ разрешително.

Казусът коментира във фейсбук и депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.