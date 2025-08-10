Външните министри на ЕС се събират спешно за следващите крачки за мир в Украйна

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви в неделя, че каквото и да е споразумението между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна, то трябва да включва самата Украйна, както и ЕС. Тя допълни, че утре ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки, предаде Ройтерс.

„САЩ имат силата да накарат Русия да преговаря по сериозен начин. Каквото и да е споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, защото това е въпрос на сигурността за Украйна и за Европа като цяло“, заяви Калас.

Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне с руския си колега Владимир Путин този петък в Аляска.

Калас заяви, че „докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно, че всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“.

„Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, трансатлантическия съюз и Европа“, допълни тя.