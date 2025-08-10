Външните министри на ЕС се събират спешно за следващите крачки за мир в Украйна

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви в неделя, че каквото и да е споразумението между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна, то трябва да включва самата Украйна, както и ЕС. Тя допълни, че утре ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки, предаде Ройтерс.
„САЩ имат силата да накарат Русия да преговаря по сериозен начин. Каквото и да е споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, защото това е въпрос на сигурността за Украйна и за Европа като цяло“, заяви Калас.
Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне с руския си колега Владимир Путин този петък в Аляска.
Калас заяви, че „докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно, че всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“.
„Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, трансатлантическия съюз и Европа“, допълни тя.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Опппа, путиноф-ката 16 се е обидила. Защото някой друг има мнение, при това различно от това на тъжната лошад и особено на другаря путов. Ами нали ти писа че искаш "многополюсен" свят. Или не си разбрал от Мутрофанката точно какво да пишеш. И пет копейки да ви плащат, пак са ви много.
Тази женица се притеснява да не би войната да спре. Остава без работа.
Обидно е за хората, тази женица да е външен министър на ЕС.
Аляска е идеално място за убийства ... Както и за отърваване от труповете ... просто ги оставяш на горските обитатели ... и за нула време изчезват.