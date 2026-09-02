Външно осъди "хибридната атака в Лайпциг" без да спомене Русия. ГЕРБ, ДБ и ПП обвиниха Радев в "снишаване"

Европейският съюз (ЕС) и правителствата на няколко отделни страни членки извикаха руски дипломатически представители заради опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец. Българското външно министерство от своя страна изрази "солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг", но не посочи конкретно Русия за разлика от други европейски страни.
Премиерът Румен Радев не коментира случая, въпреки че имаше възможност да го направи.
От ГЕРБ, ДБ и ПП разкритикуваха правителството за позицията му и поискаха президентката Илияна Йотова да свика заседание на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС). От "Прогресивна България" обаче не виждат нужда от спешно свикване на КСНС и обвиниха опозицията, че използва външната политика за вътрешнополитически цели.
"Засега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване", посочи Петър Витанов от ПБ.
"Опитът за атака в Лайпциг носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм", заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас.
Тя съобщи, че се работи по списък с 1600 санкции, свързани с руския военнопромишлен комплекс, и че "може би ще бъдат добавени още".
ГЕРБ обвини кабинета за липса на реакция
От ГЕРБ и "Демократична България" поискаха свикването на КСНС и информация от службите какво точно се е случило в Германия.
"Опитът за взривяване на експлозиви на цивилно летище представлява опит за терористичен акт. Министерството на външните работи излезе с позиция, в която каза, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват“, каза депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев
Той припомни, че в позицията не е казано кой стои зад тези атаки и защо напрежението в Европейския съюз ескалира.
Това не е изолиран инцидент и в последните 15 дни се говори за подобни "палежи“ на територията на други държави, заяви той.
По думите му в чуждестранни медии се говори за подобно нещо и в България.
През последните седмици в Европа се запалиха пет военни заводи, включително завод на "Емко" в България. Бившият военен министър Бойко Ноев допусна, че поредните взривове в завод на "Емко" са умишлени и смята, че България системно се проваля при разследването на тези случаи. Публикации допускащи руска намеса имаше и в западната преса.
ДБ: Вместо ясна позиция на управляващите за Лайпциг - отново снишаване
След като вчера Германия обвини Русия за опита за атентат на летището в Лайпциг, България остава единствената държава без позиция от страх да спомене Кремъл и Путин. Това заявиха в свое изявление от Народното събрание Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов от “Демократична България”.
Искаме свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), ясна позиция на правителството и спиране на навеждането пред Русия и Путин, коментира съпредседателят на "Да, България" и Ивайло Мирчев.
Той посочи, че Илияна Йотова е президент вече от осем месеца, а последният КСНС, който е бил свикан, е за темата за вейповете.
"Липсва позиция на Министерството на външните работи, имам само статус в социалните мрежи, в който пише, че сме солидарни и дотам, Русия не е спомената", заяви Мирчев.
"Докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да извади спортния министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново има снишаване и темата не се повдига", добави Ивайло Мирчев.
Миналата седмица външният министър Велислава Петрова потвърди за първи път, че България е искала изваждане от санкциите на ЕС на руския министър на спорта Михаил Дегтярьов и на "Толятихимбанк", част от групата на милиардера Дмитрий Мазепин.
Според зам.-председателя на "Продължаваме промяната" Николай Денков пък изявлението на германското правителство показа, че дипломацията, в която няма ясно назоваване на проблема, вече не се разглежда като възможност за положително развитие.
"От вчера Европа се намира в нова фаза на отношенията си с Русия. Къде се намира България? Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видели, ни разбрали. Трябва да се обсъдят какви са реалните рискове днес пред България и какво прави правителството, за да ги предотврати", посочи Денков.
"Въпреки взрива, който имахме в нашия завод, и не е първият. И въпреки падналите дронове, от които част ги припознаваме като приятелски, а пък за други викаме дипломатите, ние не виждаме никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити от реални рискове", каза още той.
ПБ: Засега има само подозрения
От "Прогресивна България" обявиха, че няма нужда от спешно свикване на КСНС.
Председателят на парламентарната им група Петър Витанов обвини опозицията, че използва външната политика за вътрешнополитически цели.
"Ние разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО нямаме основание да се съмняваме и да имаме недоверие към немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но все още засега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото неведнъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения и тук визирам "Северен поток", посочи Витанов.
Единственото на което са способни ДеБилите е да се възмущават ДеБилно от последиците на собствените си действия.
Ама тези ДеБили били големи ДеБили - гадев никога не е криел позициите и намеренията си, но това по никакъв начин не ви спря да саботирате собствения си кандидта за да го направите (п)РеZидент, а след това да се съ1зите с иZраждане за да му разчистите пистата. Малко късничко се сещате да се възмущаваате.
Прогресивна България саа вредни за България русороби!
Маладеца се излага нещо.
Докога в София ще действа руския "културен" център ?
Анти $оросоидите ги показват по снимките с чаша в ръка.
Премиерът РадеV ВЕДНАГА да привика УКРАИНСКАТА посланичка и да ѝ подири сметка защо Украйна не прекратява войната и създава проблеми в Германия. Радев е МИРОТВОРЕЦ!!! Пу*тин е олицетворение на МИРА!!!
Мерц е пътник затова не трябва да му се обръща внимание.
мЭнистЭрката взе да се престарава с тия закопчани догоре яки в жегата... :-), ама. . . късно е, либе, за китка ;-) - и с 3 бурки да се запердиш, како, пак си оставаш оная, дето развя пазва баджаци на . . . турско ергенско парти :-)))
"... Последно: кàжи чес'но, мон амур / Толко' ли е вкусен тоя руски шнур?"