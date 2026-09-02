Външно осъди "хибридната атака в Лайпциг" без да спомене Русия. ГЕРБ, ДБ и ПП обвиниха Радев в "снишаване"

Европейският съюз (ЕС) и правителствата на няколко отделни страни членки извикаха руски дипломатически представители заради опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец. Българското външно министерство от своя страна изрази "солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг", но не посочи конкретно Русия за разлика от други европейски страни.

Bulgaria stands in solidarity with Germany following the hybrid attack in Leipzig. Hybrid attacks against our partners and allies are unacceptable. Bulgaria will continue to support strong and coordinated efforts to counter hybrid threats and safeguard our shared security. ???????????????? — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) September 2, 2026

Премиерът Румен Радев не коментира случая, въпреки че имаше възможност да го направи.

От ГЕРБ, ДБ и ПП разкритикуваха правителството за позицията му и поискаха президентката Илияна Йотова да свика заседание на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС). От "Прогресивна България" обаче не виждат нужда от спешно свикване на КСНС и обвиниха опозицията, че използва външната политика за вътрешнополитически цели.

"Засега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване", посочи Петър Витанов от ПБ.

Очаквано Москва отхвърли обвиненията и ги определи за "провокация". Германия официално обвини Русия за случая и затвори консулство и руския културен център "Руска къща" в Берлин, а ЕС, Франция, Нидерландия и Белгия привикаха представителите на Русия.

"Опитът за атака в Лайпциг носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм", заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас.

Тя съобщи, че се работи по списък с 1600 санкции, свързани с руския военнопромишлен комплекс, и че "може би ще бъдат добавени още".

ГЕРБ обвини кабинета за липса на реакция

От ГЕРБ и "Демократична България" поискаха свикването на КСНС и информация от службите какво точно се е случило в Германия.

"Опитът за взривяване на експлозиви на цивилно летище представлява опит за терористичен акт. Министерството на външните работи излезе с позиция, в която каза, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват“, каза депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев

Той припомни, че в позицията не е казано кой стои зад тези атаки и защо напрежението в Европейския съюз ескалира.

Това не е изолиран инцидент и в последните 15 дни се говори за подобни "палежи“ на територията на други държави, заяви той.

По думите му в чуждестранни медии се говори за подобно нещо и в България.

През последните седмици в Европа се запалиха пет военни заводи, включително завод на "Емко" в България. Бившият военен министър Бойко Ноев допусна, че поредните взривове в завод на "Емко" са умишлени и смята, че България системно се проваля при разследването на тези случаи. Публикации допускащи руска намеса имаше и в западната преса.

ДБ: Вместо ясна позиция на управляващите за Лайпциг - отново снишаване

След като вчера Германия обвини Русия за опита за атентат на летището в Лайпциг, България остава единствената държава без позиция от страх да спомене Кремъл и Путин. Това заявиха в свое изявление от Народното събрание Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов от “Демократична България”.

Искаме свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), ясна позиция на правителството и спиране на навеждането пред Русия и Путин, коментира съпредседателят на "Да, България" и Ивайло Мирчев.

Той посочи, че Илияна Йотова е президент вече от осем месеца, а последният КСНС, който е бил свикан, е за темата за вейповете.

"Липсва позиция на Министерството на външните работи, имам само статус в социалните мрежи, в който пише, че сме солидарни и дотам, Русия не е спомената", заяви Мирчев.

"Докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да извади спортния министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново има снишаване и темата не се повдига", добави Ивайло Мирчев.

Миналата седмица външният министър Велислава Петрова потвърди за първи път, че България е искала изваждане от санкциите на ЕС на руския министър на спорта Михаил Дегтярьов и на "Толятихимбанк", част от групата на милиардера Дмитрий Мазепин.