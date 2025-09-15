Външно привика Митрофанова: Русия да спре провокациите към НАТО и атаките срещу Украйна

В понеделник Елеонора Митрофанова бе извикана на среща в българското външно министерство, където генералният директор по политическите въпроси на ведомството Гергана Караджова ѝ връчи писмен демарш, чрез който България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор, съобщиха от пресцентъра на МВнР.
България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир.
"Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави-членки на ЕС и НАТО от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация".
"Грубото нарушаване на евро-атлантическото въздушно пространство и продължаващите масирани руски удари срещу цивилна и гражданска инфраструктура в Украйна укрепва решимостта на България да подкрепя активно и участва в общите действия на нашите съюзници и партньори за осигуряване на отбраната и сигурността на НАТО и ЕС по Източния фланг, както и дипломатическите усилията за деескалация и намиране на широкообхватно, справедливо и устойчиво мирно решение на непредизвиканата руска военна агресия срещу Украйна".
България призовава руската страна да спре незабавно своите атаки срещу Украйна и опасни провокации срещу европейски държави и сериозно да се ангажира със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа крачка за установяване на траен и справедлив мир, се посочва още в съобщението на МВнР.
"Демарш" й връчили.
"Форми за изразяване демарш могат да бъдат:
Официално изявление от ръководителя на държавата, някой от компетентните органи на държавната власт;
Дипломатическа нота;
Отзоваване на дипломатически представител;
Други форми"
Ние сме в " други форми". Митрофанова отдавна трябваше да е изгонена от републиката.
НАТО де факто е във война с Русия, заяви в понеделник говорителят на президента Дмитрий Песков, реагирайки на неотдавнашно изявление на полския външен министър Радослав Сикорски, че НАТО не е във война с Русия.
„НАТО е във война с Русия“, каза Песков на брифинг за пресата. „Това е очевидно и не се нуждае от допълнително потвърждение.“
Според него „НАТО де факто участва в тази война“, като предоставя пряка и непряка подкрепа на режима в Киев.
Време е Желязков да свали кадифените ръкавици, да извади сопата и да прати 50000 доблестни , български войни край Покровск, да разпердушинят малко впиянчени ватници- гащници и да унищожат 12001 ния, оркски танк !
Няма Съветски съюз, но има НАТО. НАТО да си ходи от Брюксел зад окена, където трбява да е.
Руския Център на ул Шипка кога ще затворите -развъдник на агенти.
Този метод на заплаха за Русия, от Тръмп ли го научиха? Колко седмици сме им дали да се поправят? И защо няма официално изявление от някой министър, ами това писмо?
Браво! Категорична позиция срещу путинските варвари!Вчера мунчо осъди "ескалацията на насилие", използвайки путинския израз, но изобщо не спомена русия, докато правителството постъпва почтено.