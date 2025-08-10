Въпреки критиките, Нетаняху не вижда друг избор за Израел, освен да "довърши работата" в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел няма друг избор, освен да „довърши работата” и да победи „Хамас“, предвид отказа на палестинската групировка да сложи оръжие, предадоха световните агенции.

На пресконференция пред чуждестранни журналисти в Йерусалим, свикана на фона на засилващите се граждански протести в страната срещу обявените намерения, Нетаняху посочи, че планираната нова израелска офанзива в Газа има за цел да се справи с двете останали крепости на „Хамас“.

Семействата на държаните все още 50 заложници от „Хамас“ смятат, че подобни действия беха застрашили техния живот. В събота вечерта десетки хиляди в Тел Авив и други градове се обявиха против плана на правителството, привозаха военните да не го изпълняват, синдикатите – да стачкуват. Активисти дори нахлуха в телезивия и прекратива излъчвано на живо предаване, за да негодуват сруще срещу разширяването на войната в Газа.

ООН се събира извънредно

Спешна среща на ООН за Газа пък ще се проведе в 18 часа българско време. Тя е била поискана от всеки член на Съвета за сигурност, с изключение на САЩ и Панама, предаде ББС.

Планът на Израел за Газа беше посрещнат с остри критики от семействата на заложниците и няколко държави - включително Обединеното кралство, Франция и Германия.

Израел категорично отхвърля осъждането, като министърът на отбраната Израел Кац заяви, че това "няма да отслаби нашата решителност".

Офисът на Нетаняху обяви плана в петък с пет цели: разоръжаване на Хамас, освобождаване на заложниците, демилитаризация на Ивицата, поемане на контрол по сигурността и установяване на "алтернативна гражданска администрация".

В Неделя израелският премиер защити военната офанзива, като заяви, че целта „не е да окупираме Газа, нашата цел е да освободим Газа“. Той също така разкритикува по думите му „глобалната кампания от лъжи“, след като редица страни по света, както и израелски граждани, осъдиха плана на правителството му.

Нетаняху каза, че има „доста кратък график“ за следващите стъпки в Газа.

Доведете повече журналисти

Премиерът също така заяви, че през последните дни е дал указания на израелската армия да „доведе повече чуждестранни журналисти“ – което би било необичайно развитие, тъй като досега те бяха допускани в Газа, освен военните кореспонденти, прикачени към подразделения на израелската армия, отбелязва Асошиейтед Прес.

Нетаняху отново обвини военната групировка „Хамас“ за много от проблемите в Газа, включително за цивилните жертви, за разрушенията и за недостига на помощи.

Междувременно здравното министерство на Газа, управлявано от „Хамас“, съобщи за още пет смъртни случая от недохранване през последните 24 часа - два от които на деца, с което общият брой на жертвите на глада стават 217, от които сто дуца.

Израелските войски ще останат в части от Западния бряг, гъстонаселени с палестински бежанци, поне до края на годината, заяви в същото време израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от ДПА.

Кац написа в социалната мрежа "Екс", че райони на Дженин, Тулкарем и Нур Шамс са "огнища на терор", които са служили като фронт срещу Израел с иранска подкрепа.

Според него след мащабната военна операция "днес вече няма терор в лагерите".

В началото на годината израелската армия започна най-голямото си настъпление от години срещу палестински бойци в северната част на Западния бряг. Много хора бяха убити, а десетки хиляди палестинци бяха прогонени от домовете си, като в тези райони се стигна масово разрушение.

ООН и Европейският съюз осъдиха операцията, като ООН заяви, че сред убитите е имало и жени, и деца.

През февруари Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека изтъкна "безпрецедентен мащаб на масово разселване, невиждан от десетилетия в окупирания Западен бряг".

Преди настъплението в района имаше многократни нападения срещу израелци. От началото на войната в Газа преди почти две години насилието от страна на израелски заселници срещу палестинци също се е увеличило.

Израел превзема Западния бряг и Източен Йерусалим, както и други територии, по време на Шестдневната война през 1967 г.

Днес около 700 000 израелски заселници живеят там заедно с 3 милиона палестинци. Палестинците претендират за тези територии, на които да основат бъдещата си държава с Източен Йерусалим като столица.

Критики от света

Част от европейските държави обявиха, че ще признаят Палестина за държава, а последните намерения за пълномащабно завладяване на Газа от Израел бяха критикувани от редица политически лидери.

Комисарят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк предупреди, че израелските планове ще доведат до „по-мащабно принудително разселване, повече убийства, по-непоносимо страдание“ в Газа.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че решението „трябва да бъде преразгледано“, докато президентът на Палестинската администрация Махмуд Абас определи хода като „пълно престъпление“.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще спре износа на оръжия за Израел, които биха могли да бъдат използвани в ивицата Газа. Междувременно премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър нарече решението „погрешно“, добавяйки, че то „само ще донесе още кръвопролития“.

Арабски държави, включително Египет, Йордания и Саудитска Арабия, също осъдиха предложенията, описвайки „постоянството“ като „етническо прочистване“.

Китайското външно министерство заяви, че „Газа принадлежи на палестинския народ и е неразделна част от палестинската територия“ и призова за незабавно прекратяване на огъня.

По време на посещение във Великобритания, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че администрацията на Тръмп иска да види Хамас унищожен, за да не бъдат атакувани отново израелските цивилни, но също така и да се реши „хуманитарната криза“ в Газа.