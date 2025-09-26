Въпреки обещанията топлоподаването в "Дружба 2" първо спира не за 3, а за 8 дни

Ремонтът на тръбите на парното в столичния кв. "Дружба 2", заради който топлоподаването към 120 блока ще бъде спряно, започва на 2 октомври, четвъртък. Първоначално ще бъде спряна топлата вода за целия квартал. Вместо за 3 дни, както уверяваха от "Топлофикация София", хората ще останат без топлоподаване за 8 дни. Това се разбира от разлепени по входовете на блоковете в квартала съобщения, предаде БНР.

В последните дни неколкократно директорът на общинското дружество Петър Петров заяви, че при началото на ремонта кварталът ще остане без топлоподаване за 3 дни за монтиране на спирателна арматура. Целта е при подмяната на тръбите в "Дружба 2" водата да се спира за отделни карета, за да не стоят всички хора без парно и топла вода 90 дни.

Това е първоначалният срок на ремонта, който по график трябва да приключи до края на декември 2025 г. Дали обаче графикът ще бъде спазен, не е ясно. Промени можело да се наложат заради непредвидени обстоятелства, които може евентуално да изникнат след разкопаването.

От "Топлофикация" уверяват, че спирането на водата и парното по време на ремонта ще е поетапно и хората няма да имат топлоподаване за максимум 15 дни. Подробен график трябва да бъде публикуван другата седмица.

Мащабният ремонт на тръбите на парното в "Дружба 2" в началото на отоплителния сезон събра доста критики и от гражданите, които периодично излизат на протести, и от общински съветници. Възможно е темата, както и цялостното състояние на затъналата в дългове "Топлофикация" да се обсъждат на извънредно заседание на Столичния общински съвет, поискано от "Спаси София".