Въпреки обещанията топлоподаването в "Дружба 2" първо спира не за 3, а за 8 дни

Ремонтът на тръбите на парното в столичния кв. "Дружба 2", заради който топлоподаването към 120 блока ще бъде спряно, започва на 2 октомври, четвъртък. Първоначално ще бъде спряна топлата вода за целия квартал. Вместо за 3 дни, както уверяваха от "Топлофикация София", хората ще останат без топлоподаване за 8 дни. Това се разбира от разлепени по входовете на блоковете в квартала съобщения, предаде БНР.
В последните дни неколкократно директорът на общинското дружество Петър Петров заяви, че при началото на ремонта кварталът ще остане без топлоподаване за 3 дни за монтиране на спирателна арматура. Целта е при подмяната на тръбите в "Дружба 2" водата да се спира за отделни карета, за да не стоят всички хора без парно и топла вода 90 дни.
Това е първоначалният срок на ремонта, който по график трябва да приключи до края на декември 2025 г. Дали обаче графикът ще бъде спазен, не е ясно. Промени можело да се наложат заради непредвидени обстоятелства, които може евентуално да изникнат след разкопаването.
От "Топлофикация" уверяват, че спирането на водата и парното по време на ремонта ще е поетапно и хората няма да имат топлоподаване за максимум 15 дни. Подробен график трябва да бъде публикуван другата седмица.
Мащабният ремонт на тръбите на парното в "Дружба 2" в началото на отоплителния сезон събра доста критики и от гражданите, които периодично излизат на протести, и от общински съветници. Възможно е темата, както и цялостното състояние на затъналата в дългове "Топлофикация" да се обсъждат на извънредно заседание на Столичния общински съвет, поискано от "Спаси София".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Та... колко беше на м2 цената у Софето? ...~2000-3000E? Вие сте изкукуригали.