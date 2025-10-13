Въпреки високите цени българи продължават да купуват имоти в Северна Гърция

Продължава тенденцията българи да инвестират в недвижими имоти в Северна Гърция, съобщават брокерите. Най-силен е интересът в района на Кавала. Търси се всичко подходящо - от терени за поставяне на каравана до мезонети. Цените рязко се повишиха от 900 евро на квадратен метър преди, сега вече се продава на 2500 евро, предава кореспондентът на БНР в Гърция.
Въпреки високите цени около Кавала поради близостта с България вече дори се създадоха райони, където повечето собственици са българи.
Местните жители коментират, че селището Орфинио вече е българско, което пък натоварва местната инфраструктура. Търговците в района са доволни от българските клиенти.
"Българите с повече средства са на пазара на недвижими имоти на Халкидики. Българи закупиха вече най-скъпите вили", казаха брокерите.
Купуват също апартаменти или малки къщи с тенденция да ги отдават под наем. Тази възможност рязко намаля поради ограничения въведени за отдаване на краткосрочен наем. Глобите за нерегистрирани имоти, които се предлагат за почивка, вече започват от 5 хиляди евро.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
Кои са тези българи,които могат да си позволят тези имоти ? Корумпирани властимащи и мафиоти. Другите отиват само за по седмица на почивка.
Бедни били българите.