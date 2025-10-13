 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Въпреки високите цени българи продължават да купуват имоти в Северна Гърция

2 коментара
Кавала, сн. Антони Георгиев
Продължава тенденцията българи да инвестират в недвижими имоти в Северна Гърция, съобщават брокерите. Най-силен е интересът в района на Кавала. Търси се всичко подходящо - от терени за поставяне на каравана до мезонети. Цените рязко се повишиха от 900 евро на квадратен метър преди, сега вече се продава на 2500 евро, предава кореспондентът на БНР в Гърция.
 
Въпреки високите цени около Кавала поради близостта с България вече дори се създадоха райони, където повечето собственици са българи. 
 
Местните жители коментират, че селището Орфинио вече е българско, което пък натоварва местната инфраструктура. Търговците в района са доволни от българските клиенти.
 
"Българите с повече средства са на пазара на недвижими имоти на Халкидики. Българи закупиха вече най-скъпите вили", казаха брокерите. 
 
Купуват също апартаменти или малки къщи с тенденция да ги отдават под наем. Тази възможност рязко намаля поради ограничения въведени за отдаване на краткосрочен наем. Глобите за нерегистрирани имоти, които се предлагат за почивка, вече започват от 5 хиляди евро.

Ключови думи

Гърция Орфинио
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

2 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. anton nikolov
    #2

    Кои са тези българи,които могат да си позволят тези имоти ? Корумпирани властимащи и мафиоти. Другите отиват само за по седмица на почивка.

  2. jivka65
    #1

    Бедни били българите.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни