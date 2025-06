Въпрос на месеци или години: Противоречия за напредъка на иранската ядрена програма

Нанасяйки първите си удари над Иран в петък, Израел се аргументира със заплахата от разработване на ядрено оръжие от страна на Иран. Според израелските власти и разузнаване Иран е бил много близо до създаването на ядрено оръжие и е предприел "конкретни стъпки към милитаризиране на запасите си от обогатен уран". Американското разузнаване обаче е на друго мнение – Иран е бил на години от създаването на ядрена бомба.

Според оценки на американското разузнаване, цитирани от Си Ен Ен, ислямската република не е преследвала активно създаването на бомба и е била на няколко години от възможността да изгради и използва такава.

Според четири източника, запознати с анализите на Вашингтон, не само че Иран не е действал в тази посока, но е бил поне на 2–3 години от способността да произведе и достави бомба до цел.

Военното командване на САЩ (CENTCOM) обаче е изразило па-различна оценка от разузнавателните агенции, като смята, че Иран би могъл бързо да създаде бомба, ако реши да ускори процеса.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Иран вече разполага с обогатен уран, достатъчен за няколко бомби, но няма индикации, че е започнал процес по оръжейна реализация.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху коментира в неделя пред Фокс нюз различията в оценките на САЩ и Излаел: "Разузнавателната информация, която получихме и споделихме със САЩ, беше абсолютно ясна — те работеха по таен план за оръжейна реализация на урана. Движеха се много бързо".

От своя страна, Иран твърди, че ядрената му програма е с изцяло мирен характер.

Американските военни и разузнавателни служители отдавна твърдят, че САЩ и Израел често имат различни мнения за това как да тълкуват информацията за ядрената програма на Иран, въпреки че я споделят в тясно сътрудничество.

Директорът на Националното разузнаване на Тръмп Тулси Габард заяви през март, че американската разузнавателна общност "продължава да оценява, че Иран не разработва ядрено оръжие" . Тогава президентът съобщи, че не се интересува от думите на Габард и смята, че Иран са "много близо до това".

Във вторник Тръмп поиска "пълна капитулация" от страна на Иран. По думите му, за да спрат израелските атаки, Техеран ще трябва да се откаже от програмата си за обогатяване на уран.

Същевременно страните от Г-7 пък подкрепиха Израел и защитиха правото му да се защитава, като определиха Иран за "основен източник на регионална нестабилност и терор" и допълниха, че ислямската република "никога не може да притежава ядрено оръжие".

Министрите на външните работи на Франция, Великобритания и Германия призоваха Иран да се върне "незабавно и без условия" на масата за преговори за ядрената си програма, предаде Франс прес, позовавайки се на френски дипломатически източник.

Американски официален представител, цитиран от Си Ен Ен, заявява, че досега израелските удари са успели да отложат с няколко месеца евентуалното придобиване на ядрено оръжие от страна на Иран. Според експерти, Израел вероятно ще се нуждае от американска военна помощ, за да нанесе по-дълготрайни щети, особено върху подземното ядрено съоръжение във Фордо, което засега е почти невредимо.

Ядрената агенция на ООН съобщи във вторник, че е установила преки последици върху подземните зали за обогатяване в иранския ядрен обект в Натанз. Израел нанесе удар по обекта в петък, а МААЕ първоначално обяви, че атаката е унищожила надземната част на завода за обогатяване на гориво, включително електроенергийната инфраструктура.

Iran: Based on continued analysis of high resolution satellite imagery collected after Friday’s attacks, the IAEA has identified additional elements that indicate direct impacts on the underground enrichment halls at Natanz.

No change to report at Esfahan and Fordow.