Въпросът за костюма на Зеленски отново е тема преди срещата му с Тръмп

Белият дом отново е поставил въпроса с външния вид на украинския президент Володимир Зеленски на дневен ред преди предстоящата му в понеделник среща с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон.

От екипа на Тръмп са попитали украински официални лица дали Зеленски ще облече костюм са срещата си с американския президент, която ще започне около 20:00 българско време, съобщи американският сайт Axios, позовавайки се на свои източници.

Източници са посочили, че Зеленски ще бъде облечен със същото черно сако, което носеше и на срещата на върха на НАТО в Хага през юни. Това беше и първият случай от началото на войната, в който украинският президент облече по-официално облекло. Според източниците това се е понравило на Тръмп.

Според Axios украинският президент е бил посъветван да облече костюм в Белия дом преди срещата между него и Тръмп в края на февруари.

Тогава Тръмп и неговият заместник Джей Ди Ванс влязоха в словесен сблъсък с украинския президент и го обвиниха, че не е достатъчно благодарен за американската помощ, не иска да преговаря с Русия и "хазартно залага на Трета световна война".

Според източници на Axios Тръмп се е обидил, че Зеленски не е бил в костюм, а с традиоционното си от началото на войната облекло във военен стил. Някои америкаски официални лица смятали, че облеклото е била една от причините за лошия развой на срещата, превърнала се в дипломатическо фиаско.

Съветник на Тръмп е заявил пред Axios, "че би било добър знак за мир, ако Зеленски облече костюм" на срещата в понеделник, но администрацията на Тръмп няма такива очаквания.

Все пак очакванията на официалните лица са срещата между двамата да премине далеч по-различно от предходната.

Въпросът за костюма и бутилка водка

При визитата си в Овалния кабинет в края на февруари Зеленски беше попитан от кореспондента на десния уебсайт Real America's Voice Брайън Глен защо не носи костюми. Глен го упрекна и в проява на неуважение към Съединените щати.

"Ще нося костюм, когато тази война приключи. Може би нещо като твоето. Може би нещо по-добро. Може би нещо по-евтино", каза тогава Зеленски.

Глен, за когото Sky news съобщава, че се среща с крайнодясната конгресменка от Републиканската партия и виден говорител на политическото движение Make America Great Again (MAGA) Марджъри Тейлър, пък се похвали, че е получил подарък бутилка водка от руски журналист среща срещата между Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Аляска в петък.

Look what the Russian media gave me! ???? Backstory:

I found a lost camera belonging to one of the reporters in the Russian media and he was so thankful he gave me this! Here’s to bridging world peace! ???????? ???????????????? ???? FULL VIDEO on Sunday in America at 7pm ET. @RealAmVoice ???? pic.twitter.com/K4ByHalEgY — Brian Glenn (@brianglenntv) August 16, 2025

"Вижте какво ми дадога руските медии! Намерих изгубен фотоапарат, принадлежащ на един от репортерите в руските медии, и той беше толкова благодарен, че ми го даде това (бутилка водка- б.а)! Наздраве за изграждането на световния мир“, написа той в социалната мрежа "Х".

Зеленски вече е във Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски заяви при пристигането си във Вашингтон днес, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да принуди Русия да сключи мирно споразумение", предаде Ройтерс.

"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно", той в "Телеграм".

Двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския държавен ще се състои в днес 20:15 ч. българско време в Белия дом. Близо два часа по-късно Тръмп ще участва в моностранна среща с европейските лидери. Те ще се опитат да зашитят украинските интереси, след като срещата между Тръмп и Путин в петък не даде желания резултат за прекратяване на огъня, а по всичко изглежда, че Тръмп ще иска Зеленски да направи значими компромиси.

По-рано днес Тръмп написа в социалната си мрежа "Truth Social", че Зеленски "може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва", но заяви, че Украйна няма да влезе в НАТО или да си върне Крим.

Русия настоява за изтегляне на украинските войски от части от Донецка, Запорожка и Херсонска област и отказване от плановете на страната да стане член на НАТО, за да може войната да спре. Тези условия обаче са неприемливи за Украйна и страната твърди, че няма да направи териоториални отстъпки на окупираните от Русия територии.