"Вардарките" на Руми Белева, които пазят духа на корена

Филолог по образование, естет по душа и творец по призвание - така се представя Румяна Белева.
Цяла година тя вае своите "Вардарки", които представя в изложба. Тази година е нарекла "Висша мода от бабините ракли" и може да се види в централата на Българската търговско-промишлена палата до края на октомври.
Руми, както я наричат приятелите ѝ, кръщава творбите си "Вардарки". Името не идва от река Вардар, както много биха си помислили, а от глагола "вардя" като пазя, съхранявам. Пръст има и майка ѝ, чиято фамилия е Вардарова.
"Идеята за създаването на "Вардарки" е да се пази духът на корена, защото той е генетична памет и преклонение пред силата на женската енергия, която организира и варди", каза Румяна Белева пред Mediapool.
Така чрез старите плетените дантели на баба, бродираните шевици от мама и декорациите на леля тя създава пазителки, пренасящи в наши дни традициите от миналото.
"Израснала съм в такава среда - около мен баби и лели шиеха, плетяха. Реших, че е време по някакъв по-елегантен начин да го представя в нашия бит. Така се роди идеята да създам стилизираните женски фигури на "Вардарките" с преклонение пред българката като пазителка на знания и мъдрост. Защото тя е имала познания за космоса, за природата, живеела е в хармония със заобикалящия я свят. И след като е свършвал денят ѝ, е предавала натрупаните впечатления чрез шевицата, наричайки за здраве и берекет. В шевиците е закодирана силна енергия, която пази дома", обяснява Румяна Белева.
В работата си използва находки от "старите ракли", които декорира с камъни, мъниста, сребърни, седефени и други аксесоари и ръчно рисувани елементи.
"Вардарките" са изработени от автентични, ръчно направени тъкани, шевици и дантели, събирани от различни краища на България, казва Белева. Допълва, че всяка шевица има своя история и носи силата на своето време. Вярва, че във всяка бродерия е вложена душата на жената, която я е създала, и на тази, която ще я съхрани и предаде.
"Учителят Петър Дънов казва, че в изкуството на бродерията са скрити хиляди души. И наистина, това са душите на жените, които са ги направили, на жените, които ще ги съхранят и ще ги предадат нататък в автентичния им вид. В изработването на везмото, в посланията му - във всичко има магия", смята творецът.
Според Руми Белева не е случен фактът, че шевиците в дрехите на българската носия са се поставяли на определени места по полите, ризите, ръкавите, яките. Причината е, че те са изпълнявали предпазваща функция, каквото е значението на глагола "вардя".
Авторът развива своите стилизирани образи в четири тематични линии. Ефирните "Ангели" са изработени от дантели с копринени конци, които Руми освежава заради следите от времето. "Плитки" са с дълги коси, усукани от естествена вълна. "Севастократорките" са вдъхновени от образа на Десислава, съпругата на севастократор Калоян, в Боянката черква. Те са царствено украсени с мъниста, обеци и брошки по одеждите. Най-новите са "Калиманките" (кръстници).
Освен творец, Руми е и преподавател по паневритмия - свещения, космичен танц, даден от Учителя Петър Дънов. В тази практика тя открива хармония и извор на вдъхновение, който присъства и в творбите ѝ.
Посланието, което отправя чрез изкуството си, е за доброта, любов и хармония с природата, както и за нуждата да се завърнем към корените си.
