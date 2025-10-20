Върховният лидер на Иран отхвърля предложението на Тръмп за преговори

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отхвърли днес предложението на американския президент Доналд Тръмп за подновяване на преговорите и опроверга твърденията му, че САЩ са унищожили иранския ядрен капацитет, предаде Ройтерс.

Техеран и Вашингтон проведоха пет кръга на непреки преговори по ядрената програма, които приключиха с 12-дневен конфликт през юни, в който Израел и САЩ бомбардираха ирански ядрени обекти.

"Тръмп казва, че сключва сделки, но ако сделката е съпроводена с принуда и резултатът ѝ е предрешен, това не е сделка, а по-скоро налагане и тормоз", заяви Хаменей, цитиран от иранските държавни медии.

Миналата седмица Тръмп заяви пред Кнесета (израелския парламент), че би било чудесно, ако Вашингтон успее да договори "мирно споразумение" с Техеран, след като в ивицата Газа започна изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас".

"Президентът на САЩ казва гордо, че те са бомбардирали и унищожили иранската ядрена промишленост. Много добре, продължавайте да си мечтаете!", написа Хаменей в социалната платформа "Екс".

"Какво общо има Америка с това дали Иран има ядрени съоръжения или не? Тези интервенции са неподходящи, погрешни и принудителни", подчерта той.

Запада обвинява Иран, че тайно се опита да разработи ядрено оръжие чрез обогатяване на уран, и иска Ислямската република да прекрати тази дейност. Техеран отрича да се стреми към ядрено оръжие, като твърди, че ядрената му програма има изцяло граждански енергийни цели.