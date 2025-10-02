Върховният съд смята Сарафов за незаконен главен прокурор

Борислав Сарафов е нелегитимен главен прокурор и като такъв не може да сезира Върховния касационен съд (ВКС). Това е записано в становище на Наказателната колегия на съда.
Мнението на съдиите рязко се разминава с това на Висшия съдебен съвет (ВСС), който легитимира оставането на Сарафов на поста.
Според ВКС обаче мандатът на Сарафов, който е временно на поста от лятото на 2023 г., е изтекъл на 21 юли 2025 г. Това следва от поправка в Закона за съдебната власт, приета по настояване на ПП-ДБ. Според нея никой не може да е временно главен прокурор повече от шест месеца.
ВСС обаче направи собствено тълкуване и прецени, че поправката нямала обратна сила. Тоест Сарафов може да остане на поста си. ВСС по принцип няма тълкувателна дейност. Това се прави от други органи, един от които е съдът.
Още по темата:
"Конкретно за случая се налага извод, че лицето, което към момента на влизането ѝ в сила е определено да изпълнява функциите на главен прокурор, с изтичане на предвидените шест месеца от момента на влизането ѝ в сила, занапред не може да изпълнява тези функции. Тълкуването на нормата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ налага извод, че прекратяването на функциите на и. ф. главен прокурор настъпва ex lege", пишат съдиите.
Възобновяване
Становището е дадено по повод две искания на Сарафов за възобновяване на приключили вече дела. По закон главният прокурор има такова правомощие и то е ползвано неведнъж. В случая обаче съдиите отказват да се произнесат с аргумента, че искане, внесено след 21 юли "не съставлява валидно сезиране".
И макар и.ф. главният прокурор да е сред лицата, които могат да се обърнат към съда с такова искане, Сарафов не може да го направи заради изтеклия си мандат.
Новината за решенията на ВКС бе пусната часове след като държавното обвинение съобщи, че Сарафов ще е домакин на на четвъртия форум на главните прокурори от балканските страни, който ще се проведе в София в началото на октомври.
Последствия
Сарафов е начело на прокуратурата повече от две години. Той бе посочен за изпълняващ функциите след уволнението на Иван Гешев през лятото на 2023 г. Публично Сарафов заяви, че няма амбиции да става главен прокурор, но след това се кандидатира в процедурата, обявена от ВСС. Тогава парламентът прие поправки, с които забрани на този състав да избира следващ главен прокурор като въведе и максималния шестмесечен срок, на който сега се позовават от ВКС.
Не е ясно дали от техните определения ще имат някакви последствия. В момента прокуратурата е във висящо положение. За да има избор на следващ главен прокурор, парламентът трябва да избере нов състав на ВСС. Такава процедура към момента не е започнала, а политическите сили дори не говорят по темата.
Становището на ВКС обаче поставя въпроси за статута на Сарафов изобщо. Главният прокурор подписва множество документи и издава разпореждания, свързани с функционирането на институцията. Тоест, ако съдът счита едно сезиране от негова страна за нелигитимно, какво означава това за всички останали негови действия.
Отдавна е ясно, че този ВСС с изтекъл мандат е огромен проблем ама видно от статията "въобще никой не повдига въпроса". По същия начин са проблемни и останалите ръководители с изтекли мандати. Подобни действия и бездействия са истинска заплаха за демокрацията и имат потенциал за страхотни правни каламбури, които може с години да отекват... Един сега ще постанови едно, след него някой друго, ще текне река от жалби и въобще хаос. Да не говорим как разни разбирачи ще почнат сега да си нагласят тълкования. Моето преположение е, че едните ще го използват да правят пиеси, а другите да безчинстват и да си правят каквото поискат. Това обяснява и защо никой не повдига въпроса - всички ги устройва...
Този е само един от аргатите по върховете на съдебната система. Да не говорим за оная, която уж го разследваше :))))
Сарафов и компания изобщо не се впечатляват от решението на съда. Важни са сигналите от Банкя и Дубай ...........................
Докато от фесовете зависи властта ,нищо добро няма да се случва :/ Те са /поуер мейкар/ и са против да се развиваме :/ Сега свинята им е вожд ,и така ще е докато някой не реши да посочи друг :/
Те провалиха готов проект за АЕЦ " Белене" . За мое огромно съжаление бяха виновни БСП управлението и по точно Станишев и Драгомир Стойнов. Власта беше в техни ръце и ако бяха започнали строителството , сега нямаше да се притесняваме за ел. енергията. Голяма грешка , това са ми казвали строители на АЕЦ " Козлодуй" .
Здрасти на върховния съд, и кво праиме сега? След моментно случайно пробуждане продължаваме да дремем като пуйки..
На всичко отгоре е и неграмотен , но служи добре на Магнитски!
Не очаквах такова действие от ВКС. Беше обаче приятна новина , че все пак ще се спазват законите. Браво на ВКС!