 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Върховният съд смята Сарафов за незаконен главен прокурор

18 коментара
Снимка: БГНЕС

Борислав Сарафов е нелегитимен главен прокурор и като такъв не може да сезира Върховния касационен съд (ВКС). Това е записано в становище на Наказателната колегия на съда.

Мнението на съдиите рязко се разминава с това на Висшия съдебен съвет (ВСС), който легитимира оставането на Сарафов на поста.

Според ВКС обаче мандатът на Сарафов, който е временно на поста от лятото на 2023 г., е изтекъл на 21 юли 2025 г. Това следва от поправка в Закона за съдебната власт, приета по настояване на ПП-ДБ. Според нея никой не може да е временно главен прокурор повече от шест месеца.

ВСС обаче направи собствено тълкуване и прецени, че поправката нямала обратна сила. Тоест Сарафов може да остане на поста си. ВСС по принцип няма тълкувателна дейност. Това се прави от други органи, един от които е съдът.

Още по темата:

ВСС остави Сарафов като главен прокурор, въпреки закона

"Конкретно за случая се налага извод, че лицето, което към момента на влизането ѝ в сила е определено да изпълнява функциите на главен прокурор, с изтичане на предвидените шест месеца от момента на влизането ѝ в сила, занапред не може да изпълнява тези функции. Тълкуването на нормата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ налага извод, че прекратяването на функциите на и. ф. главен прокурор настъпва ex lege", пишат съдиите.

Възобновяване

Становището е дадено по повод две искания на Сарафов за възобновяване на приключили вече дела. По закон главният прокурор има такова правомощие и то е ползвано неведнъж. В случая обаче съдиите отказват да се произнесат с аргумента, че искане, внесено след 21 юли "не съставлява валидно сезиране". 

И макар и.ф. главният прокурор да е сред лицата, които могат да се обърнат към съда с такова искане, Сарафов не може да го направи заради изтеклия си мандат. 

Новината за решенията на ВКС бе пусната часове след като държавното обвинение съобщи, че Сарафов ще е домакин на на четвъртия форум на главните прокурори от балканските страни, който ще се проведе в София в началото на октомври. 

Последствия 

Сарафов е начело на прокуратурата повече от две години. Той бе посочен за изпълняващ функциите след уволнението на Иван Гешев през лятото на 2023 г. Публично Сарафов заяви, че няма амбиции да става главен прокурор, но след това се кандидатира в процедурата, обявена от ВСС. Тогава парламентът прие поправки, с които забрани на този състав да избира следващ главен прокурор като въведе и максималния шестмесечен срок, на който сега се позовават от ВКС. 

Още по темата:

Конституционният съд решава дали Сарафов може да е главен прокурор

Не е ясно дали от техните определения ще имат някакви последствия. В момента прокуратурата е във висящо положение. За да има избор на следващ главен прокурор, парламентът трябва да избере нов състав на ВСС. Такава процедура към момента не е започнала, а политическите сили дори не говорят по темата.

Становището на ВКС обаче поставя въпроси за статута на Сарафов изобщо. Главният прокурор подписва множество документи и издава разпореждания, свързани с функционирането на институцията. Тоест, ако съдът счита едно сезиране от негова страна за нелигитимно, какво означава това за всички останали негови действия. 

Ключови думи

ВСС ВКС главен прокурор мандат Борислав Сарафов наказателна колегия
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

18 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. xa_poznai
    #18

    Отдавна е ясно, че този ВСС с изтекъл мандат е огромен проблем ама видно от статията "въобще никой не повдига въпроса". По същия начин са проблемни и останалите ръководители с изтекли мандати. Подобни действия и бездействия са истинска заплаха за демокрацията и имат потенциал за страхотни правни каламбури, които може с години да отекват... Един сега ще постанови едно, след него някой друго, ще текне река от жалби и въобще хаос. Да не говорим как разни разбирачи ще почнат сега да си нагласят тълкования. Моето преположение е, че едните ще го използват да правят пиеси, а другите да безчинстват и да си правят каквото поискат. Това обяснява и защо никой не повдига въпроса - всички ги устройва...

  2. Левант
    #17

    Този е само един от аргатите по върховете на съдебната система. Да не говорим за оная, която уж го разследваше :))))

  3. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #16
  4. Тихомир Томов
    #15

    Сарафов и компания изобщо не се впечатляват от решението на съда. Важни са сигналите от Банкя и Дубай ...........................

  5. кр
    #14
    Отговор на коментар #13

    Докато от фесовете зависи властта ,нищо добро няма да се случва :/ Те са /поуер мейкар/ и са против да се развиваме :/ Сега свинята им е вожд ,и така ще е докато някой не реши да посочи друг :/

  6. Milanova Magda
    #13
    Отговор на коментар #10

    Те провалиха готов проект за АЕЦ " Белене" . За мое огромно съжаление бяха виновни БСП управлението и по точно Станишев и Драгомир Стойнов. Власта беше в техни ръце и ако бяха започнали строителството , сега нямаше да се притесняваме за ел. енергията. Голяма грешка , това са ми казвали строители на АЕЦ " Козлодуй" .

  7. dimitargeorgiew
    #12

    Здрасти на върховния съд, и кво праиме сега? След моментно случайно пробуждане продължаваме да дремем като пуйки..

  8. Milanova Magda
    #11
    Отговор на коментар #4

    На всичко отгоре е и неграмотен , но служи добре на Магнитски!

  9. т€еритория на Мики Маус
    #10

    Инвеститор иска 700 МВтч от АЕЦ „Козлодуй“, вдига драстично цената на тока
    Iva Ivanova
    15:32 | 02 Oct 25
    3857
    6
    Инвеститор иска 700 МВтч от АЕЦ „Козлодуй“, вдига драстично цената на тока
    България работи, за да запази и развие доминиращата си енергийна роля в региона и смята да постигне това не само с намеренията си за новите два ядрени блока в АЕЦ „Козлодуй“, но и с инсталирането на малки модулни реактори и разширяването на възможностите за съхранение на електроенергия. Това ще стане не само

  10. Milanova Magda
    #9

    Не очаквах такова действие от ВКС. Беше обаче приятна новина , че все пак ще се спазват законите. Браво на ВКС!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни