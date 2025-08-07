Варненска корабостроителница получи първата поръчка за новите реактори

Варненската корабостроителница "МТГ-Делфин" е получила първата поръчка от американската компания "Уестингхаус" по проекта за изграждане на два нови реактора по технологията ѝ AP-1000 на площадката на АЕЦ "Козлодуй". Подписаният договор, чиято цена не е посочва, демонстрирал ангажимента на "Уестингхаус" да работи с местни доставчици за разширяването на генерирането на ядрена енергия в Козлодуй, съобщиха от американската компания.

Тя трябваше до края на юни да представи оценка за стойността на проекта, оперативните разходи и цената на произвежданата от бъдещите VII и VIII блок електроенергия, на чиято база да се вземе окончателно инвестиционно решение за построяването им. Все още не е съобщавано да има такава, но за сметка но това идва новината за възложеното на "МТГ-Делфин" разработване на програма за осигуряване на ядрено качество (NQA-1), включително внедряването на култура за ядрена безопасност, подготовката на инженерна документация за производство на макет и потенциалното производство на макет на конструктивен модул AP-1000 CA.

"Това сътрудничество ще предостави и възможности за "МТГ-Делфин" АД да се включи в проекти на "Уестингхаус" в Европа и извън нея", пише с съобщението си авериканската компания.

"Нашето участие в проекта за нови ядрени енергоблокове с технологията AP-1000 демонстрира силата и потенциала на индустриалната база на България", каза Светлин Стоянов, главен изпълнителен директор на "МТГ-Делфин", цитиран в съобщението.

"Горди сме да подкрепим "Уестингхаус" по пътя към изграждане на ядреното енергийно бъдеще на България и очакваме с нетърпение да допринесем за успеха на изграждането на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй", както и за бъдещи проекти в цяла Европа“, допълва той.

Варненската корабостроителница в момента строи за Военно-морските ни сили два многофункционални модулни патрулни кораба. Тя е подизпълнител на германската "Люрсен" (LURSSEN WERFT GmbH&Co.KG), която през 2020 г. спечели поръчката за 1 млрд. лв.

"Уестингхаус" е поела ангажимента да изгради верига от висококвалифицирани български доставчици в подкрепа на проекта за нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй", както и други проекти с технологията AP-1000 в Европа и по света“, коментира Дан Липман, президент на бизнес подразделение "Енергийни системи" в компанията.

"Местни доставчици като "МТГ-Делфин" не само ще ни помогнат да изпълним проекта в срок и в рамките на бюджета, но също така ще допринесат за реален икономически ефект на местно ниво и ще създадат хиляди работни места по време на строителството и през многобройните десетилетия експлоатация, които предстоят", допълва той.

Компанията има меморандуми за разбирателство с 30 български фирми, които да се включат като доставчици на материали, дейности и услуги по реализацията на проекта за новите ядрени блокове.