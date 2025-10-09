Варненските общинари от "Продължаваме промяната" са пуснати от ареста

Варненските общинари от "Продължаваме промяната" Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които са обвиняеми по делото срещу кмета на града Благомир Коцев, бяха пуснати под домашен арест.

Сега остава да се разбере дали прокуратурата ще приложи същия аршин и ще пусне самия Коцев.

Решението на Апелативният съд в София е окончателно и не може да се обжалва. Двамата изкараха близо три месеца под страха по делото, което започна с показванията на свързваната с ГЕРБ варненска предприемачка Пламенка Димитрова.

Според апелативните съдии може да се направи предположение, че двамата са участвали в корупционна схема, няма нужда да стоят повече в ареста. Съдиите смятат, че няма опасност двамата да извършат престъпление, ако не са задържани.

На заседанието в четвъртък прокуратурата сама се отказа да иска постоянно задържане за двамата съветници, защото нямало опасност да се укрият.

Прокурор Асен Христов заяви, че ако съдът прецени, че има опасност двамата да извършат престъпление, тя може да се преодолее и с домашен арест.

Преди седмица обаче Софийският градски съд остави Стефанов и Кателиев в арест, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев. Тогава прокуратурата настояваше, че двамата могат да извършат нови престъпления.

Защитата на общинарите напомни, че съдът не е взел под внимание новите показанията на бившия зам.-кмет на Варна Диян Иванов, който твърди, че му е бил оказан натиск от антикорупционната комисия да дава показания.

Преди три месеца кметът на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и бизнесменът Ивайло Маринов бяха задържани и обвинени, че са участвали в престъпна група, която е искала от Пламенка Димитрова.

Самата Димитрова е подала сигнала, след като фирмата ѝ губи обществена поръчка за доставка на храна. Прокуратурата арестува варненския кмет Благомир Коцев и двама общински съветници над половин година след подаването на сигнала.

Няма свидетелски показания, която да уличават Коцев, че е говорил с Димитрова, за да иска подкуп. Делото се гледа в София, защото прокуратурата обяви, че по делото има данни за депутат, който така и не бе назован.

Бизнесменът Ивайло Маринов беше освободен още през юли, а през следващите месеци два състава на апелативния съд оставиха Коцев и общинските съветници в ареста. По делото има твърдения за натиск на властите върху ключови свидетели, както и явно нежелание на прокуратурата да събира оневиняващи доказателства.

Ареста на Коцев доведе до масови протести в София и Варна и различни акции на ПП в защита на варненския кмет.

Групата на "Обнови Европа" (Renew Europe) в Европейския парламент, от която е част и ПП, неколкократно настояваше за освобождаването на Коцев, като през юли поиска спешна среща с еврокомисаря по правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт.