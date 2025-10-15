ВАС финално реши АПИ да възстанови моста на столичния бул. "България"

Агенция "Пътна инфраструктура" да предприеме незабавни действия с цел основен ремонт и възстановяване на мостово съоръжение, част от пътен възел при бул. "България" и Околовръстния път на София, реши Върховният административен съд.

Той отмени решението на Административен съд София-град и отхвърли като неоснователна жалбата на Агенция "Пътна инфраструктура" срещу заповед на временно изпълняващия длъжността главен архитект на Столичната община.

Екипите на Агенция "Пътна инфраструктура" трябва незабавно да извършат временно укрепване на съоръжението с цел защита живота, здравето и спокойствието на гражданите, както и с оглед предотвратяване погиването му и осигуряване на нормалното му ползване.

Задължението за поддържане и текущият ремонт на републиканските пътища е възложено на АПИ с възможност за съвместяване на тези задължения с Общината по изрично споразумение.

Републиканските пътища са изключителна държавна собственост, като към тях се отнасят и пътните съоръжения, каквото е и това мостово съоръжение. Следователно, възложител на ремонтно–възстановителни дейности на мостовото съоръжение е АПИ, посочва съдът.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.