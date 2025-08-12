ВАС отхвърли жалба на единствената ферма за норки и забрани отглеждането им в България

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди забраната за отглеждане на "американска норка" в България. Такава заповед бе издадена от Министерство на околната среда и водите още в края на май 2022 г., но тя се обжалваше от собствениците на единствената ферма в България. Фермата е собственост на "Фармпро", в която съдружници са Иван Ангелов, синът му Ангел Ангелов и роднини, които са по-известни с пилешките си продукти "Градус". Фирмата трябва да заплати и разноските по делото на Министерство на околната среда и водите и на природозащитници.
Какво забрани ековедомството
Още на 31 май 2022 година Министерство на околната среда и водите издава заповед за забрана на вноса и развъждането на американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на Република България.
В мотивите си ведомството посочва, че американската норка "освен много агресивен хищник е и силно пластичен (приспособим) конкурент с отрицателно въздействие върху местните видове птици, гризачи, земноводни и водни (риби, раци) организми и нанася сериозни щети на птицевъдството и рибовъдството".
Поради силното си отрицателно въздействие върху биоразнообразието и екосистемите, както и върху икономиката в Европа, видът е включен в топ 20 на сред 100-те най-опасни инвазивни чужди видове (ИЧВ) в Европа.
С какви мотиви фирмата е обжалвала?
От “Фармпро” са обжалвали с мотив за липса на доказателства, че дадени местни видове със сигурност ще бъдат заплашени от изчезване, вследствие случайното изпускане на животни от вида "американска норка" в дивата природа на България. Подчертава, че разпоредбата би следвало да намира приложение единствено за "толкова опасни неместни видове, самото случайно изпускане на които цели да бъде превантивно възпрепятствано, а не по отношение на видове, които вече са установили популации, с цел тези популации да не се разрастват".
Какво казват независимите експерти
В становището на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРВХ) към Министерството на земеделието и горите се посочва, че американската норка боледува и може да е преносител на бактериални заболявания, които се споделят и с човека като салмонела, туларемия, туберкулоза, антракс и др. Норките са преносители и на редица паразитни заболявания. Налице са и данни, че норките са преносители на SARS-CoV-2. Пренасяйки тези зарази от един местен вид към друг е голяма вероятността това да стигне обратно при човека.
По делото е прието заключение на съдебна експертиза, изготвено от катедра "Зоология и антропология" на Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", от което се установява, че американската норка, в качеството ѝ на неместен вид е възникнал и разпространен естествено в Северна Америка, а основната причина за въвеждането ѝ в природата на Европа са фермите за кожи.
Съдът смята, че е неоснователно твърдението на фирмата "Фармпро", че при издаването на процесната заповед министърът на околната среда и водите е нарушил принципа на съразмерност, тъй като опазването на природата с нейната разнообразна флора и фауна е от по-голям обществен интерес от този на единствения инвеститор във връзка с вида американска норка в България.
"Неоснователни се явяват и оплакванията за неспазване на принципа на пропорционалност. С издадената забрана е ограничено правото на извършване на определени дейности на територията на страната, като е предпочетен обществения интерес, свързан с правото на чиста и безопасна околна среда на населението", посочва съдът.
"Заповедта предвижда ограничаване на вноса и размножаването, като дава възможност да бъде реализирана търговската стойност на отглежданите животни, така че да няма загуба и за инвеститора", добавя съдът.
Какви разноски трябва да се поемат
От решението на съда става ясно, че "Фармпро" трябва да заплати на Сдружение "Кампании и активизъм за животните в индустрията" 1 200 лева, разноски за касационната инстанция.
Съдът осъжда "Фармпро" ООД, гр. Стара Загора да заплати на Министерството на околната среда и водите сумата от 200 лева разноски за касаци.
