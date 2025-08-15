Вашингтон съди федералното правителство заради полицейския контрол

Вашингтон заведе дело срещу федералното правителство на Съединените щати, след като главният прокурор Пам Бонди назначи директора на Агенцията за борба с наркотиците (DEA) за "извънреден полицейски комисар" на окръга, предаде BBC.
Главният прокурор на окръг Колумбия Брайън Швалб написа в "X", че правителството "незаконно завзело полицейското управление на Вашингтон (MPD) и обвини федералните власти в "злоупотреба с временните и ограничени правомощия, предвидени в закона".
От съда се иска да отмени заповедта на Бонди и да забрани на директора на DEA Тери Коул да "заема каквато и да е командна позиция в полицейското управление".
В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще изпрати федерални сили за борба с престъпността и бездомността във Вашингтон.
В следващите дни стотици войници от Националната гвардия и федерални агенти бяха разположени в столицата, за да разчистят лагери на бездомни, да изграждят контролно-пропускателни пунктове и да засилят полицейското присъствие. Държавният глава се позовава на закон за самоуправлението от 70-те години на миналия век, който му позволява да поеме контрол над полицията "за федерални цели, които "счете за необходими и уместни".
В четвъртък главният прокурор, който се зае със задачата да наблюдава федералното поемане на властта, издаде заповед, с която предоставя на Коул "всички правомощия и задължения" на началника на полицията в столицата Памела Смит.
Според документа Смит трябва да получи одобрение от Коул преди да издаде нови заповеди към полицията.
Кметът на Вашингтон Мюриел Баузър и Швалб веднага обявиха заповедта за "незаконна" и увериха Смит, че не е длъжна да я изпълнява.
Очаква се в американската столица и окръг Колумбия да бъдат разположени общо 800 войници и 500 федерални служители на реда, включително агенти на ФБР.
Според Баузър няма извънредна ситуация, а ходът на Тръмп е "ненужен, безпрецедентен" и представлява "авторитарен натиск".
В интервю за Fox News, в което обяви назначението на Коул, Бонди посочи, че само тази седмица федералните служители са извършили 156 ареста и са иззели 27 огнестрелни оръжия, предаде BBC.
Тръмп определи столицата като един от най-опасните градове в света, но данните сочат, че престъпността във Вашингтон е намаляла драстично в сравнение с данните от 2023 г.
Федералните данни от началото на годината показват, че през последната година столицата е регистрирала най-ниските си общи данни за насилствени престъпления от 30 години насам.
"Федералните данни от началото на годината показват, че през последната година столицата е регистрирала най-ниските си общи данни за насилствени престъпления от 30 години насам." Да, данни подправяни от полицията във Вашингтон да пресдставят по-розова картина...https://www.nbcwashington.com/news/local/dc-police-commander-suspended-crime-statistics/3959566/ От статията: "The union claims police supervisors in the department manipulate crime data to make it appear violent crime has fallen considerably compared to last year."
Дора, Дора-а-а-а, излагаш се като една рота кифладжии, не само като една кифладжийка....Тръмп "завзе" изпълнителната и законодатената власт през Ноември 2024 с неоспорвания решителен глас на американския народ. А съдебната власт беше "завзета" през първия му мандат, когато, въпреки Кросфайър Хърикейн, Хиларица не успя да се докопа до властта...Това АОНСУ наистина ви е побъркало главите...
Обикновен фашизъм. А не се съмнявам че л.няният Върховен съд ще подпечата поредното диктаторски решение на дъртия парцал.
Наш Бойко да се види в огледалото с федералното правителство на Тръмп. Също като него е завзел трите власти -съдебна, изпълнителна и законодателна и е сложил цялата държава под мишницата си. Управлява като средновековен феодал обвит в неограничена власт. Така върна България в средновековието на Люк и Монтескьо, открили разделението на трите власти.