Вашингтон съди федералното правителство заради полицейския контрол

Вашингтон заведе дело срещу федералното правителство на Съединените щати, след като главният прокурор Пам Бонди назначи директора на Агенцията за борба с наркотиците (DEA) за "извънреден полицейски комисар" на окръга, предаде BBC.

Главният прокурор на окръг Колумбия Брайън Швалб написа в "X", че правителството "незаконно завзело полицейското управление на Вашингтон (MPD) и обвини федералните власти в "злоупотреба с временните и ограничени правомощия, предвидени в закона".

От съда се иска да отмени заповедта на Бонди и да забрани на директора на DEA Тери Коул да "заема каквато и да е командна позиция в полицейското управление".

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще изпрати федерални сили за борба с престъпността и бездомността във Вашингтон.

В следващите дни стотици войници от Националната гвардия и федерални агенти бяха разположени в столицата, за да разчистят лагери на бездомни, да изграждят контролно-пропускателни пунктове и да засилят полицейското присъствие. Държавният глава се позовава на закон за самоуправлението от 70-те години на миналия век, който му позволява да поеме контрол над полицията "за федерални цели, които "счете за необходими и уместни".

В четвъртък главният прокурор, който се зае със задачата да наблюдава федералното поемане на властта, издаде заповед, с която предоставя на Коул "всички правомощия и задължения" на началника на полицията в столицата Памела Смит.

Според документа Смит трябва да получи одобрение от Коул преди да издаде нови заповеди към полицията.

Кметът на Вашингтон Мюриел Баузър и Швалб веднага обявиха заповедта за "незаконна" и увериха Смит, че не е длъжна да я изпълнява.

Очаква се в американската столица и окръг Колумбия да бъдат разположени общо 800 войници и 500 федерални служители на реда, включително агенти на ФБР.

Според Баузър няма извънредна ситуация, а ходът на Тръмп е "ненужен, безпрецедентен" и представлява "авторитарен натиск".

В интервю за Fox News, в което обяви назначението на Коул, Бонди посочи, че само тази седмица федералните служители са извършили 156 ареста и са иззели 27 огнестрелни оръжия, предаде BBC.

Тръмп определи столицата като един от най-опасните градове в света, но данните сочат, че престъпността във Вашингтон е намаляла драстично в сравнение с данните от 2023 г.

Федералните данни от началото на годината показват, че през последната година столицата е регистрирала най-ниските си общи данни за насилствени престъпления от 30 години насам.