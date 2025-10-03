Васил Терзиев активира BG ALERT заради затворени пътища на Витоша

Кметът на София Васил Терзиев задейства системата за предупреждения BG ALERT заради опасни метеорологични условия на Витоша. Автомобилните пътища към планината са затворени заради снега. Предупреждава се туристите да не се качват по пътеките заради опасност от падащи клони и дървета.
Снеговалежът на Витоша започна в четвъртък, а в петък първият сняг вече слезе и до София.
Същевременно оранжев код за опасно време е обявен за 20 области на страната на 3 октомври. За останалите кодър е жълт. Има предупреждения за интензивни валежи, а на много места, най-вече в планинските райони, вали и сняг.
Заради интензивните валежи В община Царево беше обявено бедствено положение. Лошото време отново затвори проходът “Петрохан”. Причината е увеличаващата се снежна покривка и паднали клони от дървета на пътя, съобщи областният управител на Монтана Калин Хайтов.
Дано никой не тръгва без да има нужда към Витоша