Васил Терзиев: Държавата дължи на София 19 млн. лева по проекти

Държавата дължи на София общо 19 млн. лева по проекти, които би трябвало да се финансират с пари от националния бюджет по Инвестиционната програма за общински проекти. Това обяви в петък кметът Васил Терзиев, след като ден по-рано двама от заместниците му се оплакаха, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което администрира програмата, бави договори и плащания.

В четвъртък зам.-кметът по финансите в оставка Иван Василев съобщи, че софийските проекти, включени в програмата, са за 100 млн. лева, а за тази година са получени едва 98 000 лева. Колегата му, отговарящ за строителството - Никола Лютов, добави, че някои от обектите вече са изпълнени, въпреки че дори няма подписано споразумение за финансирането им с министерството.

"Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет. Подписани са 59 споразумения. През 2024 г. поискахме плащания за 11 млн. лв., получихме едва половината. Още 43 000 лв. от тогавашните искания постъпиха едва през юли 2025 г. През 2025 г. сме поискали нови 13.5 млн. лв. – до момента са ни преведени само 54 000 лв. Общо държавата дължи на София близо 19 млн. лв.", коментира в петък Васил Терзиев.

Допълни, че въпреки голямата изоставане с подписването на споразуменията с регионалното министерство, през тази година са сключени едва 5 нови за обекти в "Панчарево", Банкя и "Младост".

"Всяко забавяне подкопава изпълнението на важни обекти – детски градини, училища, ремонти и инфраструктура, от които зависи качеството на живота в града. Сроковете за разглеждане на документите на подписаните споразумения са 10 дни за авансово и 20 дни за междинно плащане. Тези срокове системно не се спазват от МРРБ. Безпристрастно ли е това отношение? Или някой целенасочено иска да блокира развитието на София?", пише още Васил Терзиев.

И допълва:

"Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет. Като кмет на София няма да позволя политическите игри да спрат развитието на столицата. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени в пълен размер и в срок."