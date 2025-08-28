Васил Терзиев подкрепи протест на опозицията в Истанбул

Кметът на София Васил Терзиев е взел участие в голям опозиционен протест в Истанбул срещу масовите арести на политици в местната власт в Турция.
Терзиев е посетил събитието като временен председател на мрежата на балканските градове B40, a на меропиятието са присъствали още кметът на Барселона и председател на Мрежата на европейските градове Eurocities Хауме Колбони, кметовете на Загреб, Атина, Тимишоара, Утрехт, Будапеща, зам.-кметът на Париж, както и дирекорът по международните отношения на Мадрид, предаде БТА.
Юбилеен митинг
Митингът под наслов "Народът отстоява волята си", в който се включиха европейските кметове, беше организиран от Народнорепубликанската партия и е 50-ият митинг от 19 март насам. Лидерът на партията Йозгюр Йозел представи европейските гости от трибуната на мероприятието. То се проведе в един от централните квартали на Истанбул - "Бейоглу", чийто кмет Инан Гюней също стана жертва на политически арести заедно с други 17 души преди няколко дни.
19 Mart sonrası 50’nci eylemde meydana sığmayan Beyoğlu halkına teşekkür ediyorum.
9 dalga değil, 99 dalga operasyon yapsalar da durmayacağız!
50 değil 150 eylem yapmamız gerekse de durmayacağız!
Bu milletin hakkını darbecilerden söke söke alacağız! pic.twitter.com/oYtXdYy5Cf— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 27, 2025
На площада е имало хиляди хора, а местни медии съобщават, че е бил най-многобройният досега, въпреки че властите в Истанбул са закрили линията на метрото в района. "Свобода за кметовете" и "Искаме избори" са били част от лозунгите на протеста, излъчван на живо от част от опозиционните телевизии.
Награда за истанбулския кмет
Делегацията от европейски кметове е удостоила задържания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу със "Специална награда за демокрация". Тя е връчена на неговата съпруга Дилек Имамоглу, която е прочела слово от съпруга си.
"Живеем в епоха, в която деца губят живота си във войни, невинни цивилни стават жертви на масови убийства, пресата е заглушена, опозицията е подложена на преследване, а съдебната система е превърната в оръжие. На този фон припомняме на всички, че демокрацията не е просто форма на управление, а колективното съзнание на човечеството", посочва в посланието си арестуваният истанбулски кмет. Той допълва, че въпреки че от повече от пет месеца е в затвора, неговата решимост "не е намаляла, а е станала по-силна".
Кметовете са искали да посетят Имамоглу в затвора, но са били възпрепятствани от турското министерство на правосъдието, което не е позволило свиждане.
Кметът на Истанбул беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването бяха задържани и редица общински служители.
Имамоглу беше арестуван докато течеше кампанията му за кандидат-президент от опозицията. Той е смятан за най-сериозния опонент на Реджеп Тайип Ердоган на изборите през пролетта на 2028 г., след като привлече подкрепата на близо 10 милиона турски граждани. В средата на юли кметът на мегаполиса беше осъден на година и осем месеца затвор по обвинение в публична обида на държавен служител.
