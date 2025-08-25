Васил Терзиев получи зелена светлина за смяната на банката на София

Единодушно Столичният общински съвет даде правомощия на кмета на Васил Терзиев да смени обслужващата банка на общината. Това стана в деня, в който изтича срокът за подаване на оферти в спешната обществена поръчка за нова финансова институция на местната власт. В нея могат да участват само поканени от местната власт банки. Това са "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България".

Процедурата е със съкратени срокове, тъй като София трябва да смени банката си до дни.

Договорът с избраната по бързата процедура банка ще е временен - до избор на постоянна обслужваща финансова институция с открита обществена поръчка, която предстои да се разработва.

Извънредно

Общинският съвет трябваше да се събере извънредно, за да позволи смяната на банката на общината, тъй като това било изискване на Министерството на финансите, стана ясно от доклада на кмета Васил Терзиев. Самият Терзиев не се включи в дебатите преди гласуването, не говори и пред медиите нито преди, нито след заседанието.

Позициите на общината се защитаваха от зам.-кмета по финансите в оставка Иван Василев. Той беше и основната мишена на критиките от опозицията - основно от ГЕРБ.

Според тях Василев е предизвикал извънредната ситуация със спешната смяна на банката на общината заради непремерените си политически изказвания. Те пък доведоха, от една страна, до трус в коалицията между кмета Васил Терзиев и "Продължаваме промяната" (ПП), и от друга, до това дългогодишната обслужваща банка - Общинска, едностранно да поиска прекратяване на договора си със София.

Спорове

Сагата със смяната на Общинска банка се точи от края на юли. Тогава кметът Васил Терзиев внесе доклд в общинския съвет с искане да бъде разрешена смяната ѝ с цел по-добри условия и обслужване. Очакваше се инициативата да срещне отпор от опозицията, но всъщност беше спряна по предложение на общинската съветничка от ПП Благовеста Кенарова и с гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от "Възраждане" и Карлос Контрера от ВМРО. Първоначално Кенарова не пожела да даде подробности за мотивите си.

Последва остра реакция на зам.-кмета по финансите Иван Василев, който обвини ПП в подмолни действия. Критики имаше и от кмета Васил Терзиев, който обяви, че общината няма да работи с намагнетизирани хора, имайки предвид неофициалните информации, които свързват Общинска банка с лидера на ДПС Делян Пеевски.

Лидерът на ПП Асен Василев пък защити действията на Кенарова и изрази притеснения за начина, по който се предлага да се избере новата банка - без ясни критерии.

Няколко дни след това напрежение стна ясно, че от Общинска банка сами се отказват от договора си с общината и така се наложи спешно да се избира нова временна банка. Това стана по критерии, определени от работна група с участието на общински съветници, включително и на Благовеста Кенарова, която в понеделник на няколко пъти заяви, че вече става въпрос за ясна процедура, достойна за всяка европейска столица.

Преди десетина дни Иван Василев обясни, че няма нужда от решение на общинския съвет за смяната на банката на общината, тъй като кметът отговаря за обществените поръчки и договорите. Миналата седмица обаче се оказа, че такова все пак е нужно според указания на Министерството на финансите.