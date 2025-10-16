Васил Терзиев: Съдът потвърди, че АПИ трябва да ремонтира моста на бул. "България"

Върховният административен съд е потвърдил, че Агенция "ПЪтна инфраструктура" е собственик на моста на бул. "България" и Околовръстния път на София. Съоръжението прави връзка с кв. "Бояна" и е затворено повече от година, тъй като се оказа компрометирано.

Миналата година общината и държавата, която е собственик на Околовръстния път, си прехвърляха отговорността за това кой трябва да оправи моста. В крайна сметка местната власт го укрепи временно, за да се пусне поне движението под него. Преди това и връзката от бул. "България" към Околовръстния път беше затворена, а това създаваше сериозни проблеми с трафика в района.

"Скандал!", "Бомба!", "Кметът не знае чия е колоната!" – такива заглавия четяхме миналата година. Само че днес фактите показват друго: Върховният административен съд потвърди, че Столична община е действала законосъобразно, а АПИ трябва да ремонтира моста на бул. "България", написа Васил Терзиев в страницата си във Фейсбук.

"Върховният административен съд окончателно потвърди заповедта на Столична община и задължи АПИ да извърши ремонта на моста на "България" и Околовръстното", казва още той.

Според Терзиев това доказвало, че общината е свършила работата на АПИ и е избрара "да не бездейства, да не прехвърляла отговорност, а да действа изцяло в защита на безопасността на хората".

"И сега, след като решението е окончателно, възниква логичният въпрос: Ще има ли извинение? Не към мен. А към софиянци – хората, които три месеца търпяха задръствания, напрежение и хаос, докато някой се упражняваше на гърба на собствения им град. Вероятно няма да има. Но това вече няма значение. Важното е, че София спечели с аргументи, с факти и със закон", завършва кметът.