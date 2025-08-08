Васил Терзиев се похвали с голяма конкуренция за 500-те млн. лева за чистене на София

Кметът на София Васил Терзиев се похвали с голяма конкуренция в конкурса за почистването на столицата до 2030 г., за което са предвидени над 500 млн. лева от общинския бюджет. Офертите на кандидатите за седемте зони, в които са разпределени 20 от 24-те столични района, бяха отворени в четвъртък. За повечето има по 2-3 кандидатури, а за две от зоните е подадена само по една оферта и срокът за кандидатстване беше удължен.

Въпреки това според Васил Терзиев "за първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми, включително от чужбина".

Сред кандидатите има една турска компания, останалите са големи или по-малки местни играчи, включително няколко от дружествата, които и в момента работят в София като "Титан", ЗМБГ или АЕС-Х. Оферти има и от консорциум, в който е включена фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис-Таки. Отсъстват компаниите на Румен Гайтански-Вълка, които в момента събират боклука в една трета от София.

15 оферти от 8 дружества

"Това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците и е резултат от условията за равнопоставеност, които заложихме в поръчката и от доверието, което бизнесът има - че "мачът не е нагласен" и че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо", коментира Васил Терзиев в петък по обичайния начин - с пост във Фейсбук.

От местната власт обобщават, че са получили 15 оферти от 8 различни фирми и консорциуми. Предходният търг за чистенето на тези части от София беше организиран от администрацията на бившия кмет от ГЕРБ Йорданка Фандъкова през 2019 г. Тогава подадените оферти бяха 10, но част от тях идваха от свързани компании. Преди 6 години за три от зоните имаше само по един кандидат.

Общината не може да контролира кой участва

Сега Васил Терзиев не коментира имената на компаниите, които участват в новата поръчка. Само казва, че общината не може да контролира кои фирми участват в търговете. "Онова, което е в нашите ръце, е да заложим условия, които не дискриминират никого - за да имат повече фирми възможност да участват, както и да работим така, че всеки бизнес да се чувства свободен и спокоен да влезе в договорни отношения с общината", пише във фейсбук профила на кмета.

Той допълва, че офертите вече се оценяват от комисията по избора. "Процесът ще премине през три основни етапа: проверка за съответствие, подробна оценка на техническото предложение и анализ на офертата цена-качество", пояснява Васил Терзиев. Очаква се избрани изпълнители да има до края на октомври.

Борис Бонев: Таки превзема боклука на София!

Не толкова позитивно звучи прочитът по темата на доскорошния коалиционен партньор на Васил Терзиев - лидера на "Спаси София" Борис Бонев. "Таки превзема боклука на София", написа той в свой фейсбук профил.

Той също отбелязва, че "фирми, свързани с Таки са подали оферти за повечето зони". Според Бонев има неофициална информация, че те са единствените кандидати и за първа и седма зона, включващи районите "Средец", "Лозенец", "Студентски", "Възраждане", "Оборище", "Триадица". От общината не съобщиха имената на кандидатите за тези позиции. Това ще стане след изтичането на допълнителния двуседмичен срок за подаване на оферти. Според Бонев обаче едва ли в това време ще се появи сериозна конкуренция.

Лидерът на "Спаси София" също отбелязва, че "Вълкът вече го няма в боклука на София (така, както стана и в други големи градове в България)", а "досегашните "Титан и ЗМБГ също кандидатстват за няколко позиции и най-вероятно ще си ги спечелят".

"Без да искам да съм лош пророк, но още преди месеци предупредих, че Таки се готви да превземе боклука на София на мястото на Вълка. Кандидатствалите фирми потвърждават това мое опасение. Бих могъл да заложа, че накрая 3 фирми ще чистят София - "Титан", ЗМБГ и новите фирми на Таки. Очакванията да кандидатстват международни фирми с опит не се сбъднаха въпреки новите критерии в търга. Дължи се обяснение и за този факт!", коментира Борис Бонев.