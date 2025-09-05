Васил Терзиев ще си назначи заместник по финансите след седмица

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че следващата седмица ще представи новия си зам.-кмет по финанси, който ще наследи на поста подалия оставка Иван Василев. Новият зам,-кмет по финанси ще започне работа на 10 септември.

По думите на Терзиев, цитирани от БТА, финансите на Столична общината ще бъдат в добри ръце и всичко ще продължи да се движи по план.

Той допълни, че предстои и обявяването на новата структура на Столичната община, по която се работи активно и се надява да бъде приета от Столичния общински съвет в края на месеца.

Преди месец Терзиев каза, че в следващите седмици ще обяви няколко нови свои заместници, както и най-сетне да предложи промяна в структурата на общината – близо две години, откакто зае поста си.

Идеята за промяната в структурата, която да включва и създаването на пост за заместник-кмет, отговарящ за градоустройството, беше сред заявките на Терзиев още в началото на мандата. Такова предложение обаче така и не беше направено, а след промени за градоустройството на столицата формално отговаря кметът.

Тогава Терзиев поясни, че броят на заместниците му няма да се промени, но може да има преразпределение на ресорите, като не уточни точният брой на заместниците, които ще назначи.

Кметът може да има деветима заместници. Свободни обаче са ресорите транспорт (Илиян Павлов от "Спаси София" напусна, след като партията излезе от коалицията в София), европейски проекти (Никола Барбутов беше арестуван и обвинен) и строителство (Иван Матов напусна още през 2024 г.). Временно и финансовият ресор е овакантен, след като във вторник беше последният ден на Иван Василев като зам.-кмет по финансите.

В края на юли Василев, който се възприемаше за един от най-близките хора на Терзиев, изненадващо подаде оставка в разгара на скандалите, свързани с обслужващата София банка и желанието парите на столицата да бъдат преместени от Общинската банка.

Василев обаче обяви, че решението му е лично, за него няма натиск и не е свързано с обслужващата финансова институция на София.

В последния си ден на поста Василев обяви, че до седмица София може да има нова обслужваща банка. Кметът ще вземе решение на база на предложението на създадената специална комисия, която да разгледа офертите на поканените за участие в спешната процедура за обществена поръчка банки.