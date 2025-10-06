Васил Терзиев си назначи заместник по транспорта

Кметът на София Васил Терзиев си назначи нов заместник. Става въпрос за Виктор Чаушев, който от 13 октомври ще отговаря за транспорта.

Мястото на зам.-кмет по транспорта е свободно от април, когато от "Спаси София" напуснаха коалицията с кмета и "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), а с това си тръгна и единственият им зам.-кмет - Илиян Павлов, който отговаряше за транспорта.

До момента направлението се ръководеше пряко от кмета Терзиев.

Всъщност преди десетина години Виктор Чаушев беше част от "Спаси София". След това напусна организацията и продължи да е експерт към комисията по транспорт към Столичния общински съвет. Политически се свързва с участващата в "Демократична България" партия ДСБ.

"Професионалният опит на Виктор Чаушев е свързан с разработването на комплексни анализи за оптимизация на обществения транспорт. През 2022 г. заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията, където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт", уточняват от общината. От там не посочват за кой министър на транспорта става въпрос, но вероятно се има предвид Николай Събев, който през 2022 г. беше част от правителството на Кирил Петков. Същата година на поста като служебен министър беше и Христо Алексиев.

В съобщението на общината се посочва още, че Виктор Чаушев ще работи за "провеждането на реформа в обществения транспорт и за изграждане на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните потребности на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града".

"Благодаря на всички, които досега работиха в този ресор, за техните усилия и за ангажираността им към една от най-важните системи в управлението на столицата. Убеден съм, че с експертизата и енергията на Виктор Чаушев ще успеем да направим важната стъпка към модерен, ефективен и удобен транспорт за София", коментира кметът Васил Терзиев.

Смени

Това е поредното ново лице в екипа на Терзиев. От 10 септември Георги Клисурски отговаря за "Финанси и здравеопазване", а Стефан Дъров за "Правен и административен контрол". Клисурски влезе в екипа на общината на мястото на подалия оставка зам.-кмет по финансите Иван Василев. Стефан Дъров пък пое работата на Никола Лютов, който до онзи момент отговаряше освен за правните въпроси и за строителството. В момента Лютов ръководи само направлението за строителство. То нямаше титуляр, след като още през 2024 г. първоначално назначенията на поста Иван Матов подаде оставка.

В началото на 2025 г. екипа на Терзиев напусна и отговарящата за културата и образованието Яна Генова, която беше на поста по предложение на "Спаси София". В момента този ресор се ръководи от Благородна Здравкова.

Както Mediapool писа, очаква се Васил Терзиев най-накрая да предложи и реформа в администрацията. Тя включва създаването на две нови направления и съответно назначаването на двама нови заместник-кметове - по градоустройството и по сигурността.