Васил Терзиев за боклука: Не можем да се справим сами, нуждаем се от държава, която работи

На четвъртия ден от кризата с боклука в София кметът Васил Терзиев призова държавните институции да се включат в битката със "системните проблеми" с боклука.

"Живеем във времена, в които все по-често именно през действията на политиците става видно дали в държавата има мафия, или мафията си има държава. Затова днес казваме ясно…: ние, като община, не можем да се справим сами с този проблем. Нуждаем се от държава, която работи. От институции, които действат своевременно, предвидимо и смело", заяви Васил Терзиев при откриването на форум, свързан с престъпленията с отпадъци. Той се организира съвместно с Центъра за изследване на демокрацията.

По-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обеща да подкрепи всяко решение на кризата с боклука на града, включително извънредно законодателство, предложено от кмета на София.

Терзиев не каза конкретно каква помощ очаква от държавата. В последните месеци обаче кметът и администрацията му неколкократно са давали примери за проблеми с управлението на отпадъците. Сред тях схема за източване на общинския бюджет чрез боклук с неясен произход, който се кара в завода за смет на София. Смесване на битовите боклуци с камъни, строителни боклуци и други тежки отпадъци, подгизнали боклуци в сухо време и други. Това е проблем, защото общината плаща на почистващите фирми за тон извозен до завода отпадък.

Общината дори сезира европрокуратурата за съмнения, че данните за процента боклук за рециклиране, отделени в завода за боклука при предходното общинско управление, са били манипулирани.

Държавна институция - Регионалната инспекция по околната среда и водите - София-град, пък отмени в последния момент разрешението за превоз на отпадъци на един от чуждестранните участници в поръчката за чистенето на столицата. С това конкуренцията в търга се стопи, което заедно с високите цени на повечето останали в процедурата фирма, е основен проблем пред приключването му с нови договори за чистене.

Във всички тези случаи Терзиев и администрацията му подчертаваха, че са подавали и сигнали до националните власти, но резултат нямало.

"Не става само с патос"

Отговор на искането за общи действия веднага даде министърът на правосъдието Георги Георгиев, който също присъства при откриването на форума. "Не става само с патос, трябва и конкретика", коментира Георгиев, който е и бивш председател на Столичния общински съвет от ГЕРБ.

И добави, че "лидерът на най-голямата партия ГЕРБ" вече е изразил готовност формацията да помогне на Столичната община. Трябвало обаче местната власт да каже конкретно какво е нужно да се направи.

До момента от общината не са посочвали, че законодателството е проблем пред решението на кризата с бокуците. По-скоро липсата на реакция от държавните институции при проблеми или необяснимото забавяне на процедури като тримесечното тупане на топката от страна на Агенцията за обществените поръчки, което забави обявяването на проблемния вече търг за чистенето.

Лишени от свобода ще чистят в "Красно село"

По-късно правосъдният министър Георги Георгиев обяви, че лишени от свобода с леки присъди ще помагат при чистенето на "Красно село". Помощта щяла да е там, а не и в "Люлин", защото била поискана от кмета на "Красно село" Цвета Николаева. "Ние веднага ще осигурим жива сила – лишени от свобода, които са с леки присъди и живеят в общежития от открит тип, които и без това работят през деня в различни фирми, ще се включат в почистването", обясни министърът.

Той уточни, че затворниците ще работят под надзора на служители от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". По думите му такава практика е прилагана и преди, включително при почистване на речни корита в София.

Системен проблем

"София има системен проблем със сметосъбирането и с престъпленията, свързани с отпадъци. Този проблем личи повече от всякога през последните дни, в които столицата е изправена пред безпрецедентна криза", каза Терзиев.

Той припомни, че в ситуацията с чистенето на "Люлин" и "Красно село" най-лесно било "да се скрия зад процедурата и да подпиша договор, без да ме интересува цената, която гражданите ще платят утре". "Но всеки от нас трябва да направи избор като гражданин, като представител на бизнеса или като служител на държавата дали да си затворим очите пред продължаващото години изнудване, или да кажем "стига". Днес, пред всички вас, заявявам: стига", добави кметът на София.

Според Терзиев кризата в "Люлин" и "Красно село" показала "истинския мащаб на проблема: това не е просто битка за чистотата, това е сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността".

"Това, което преживяваме днес, е еманация на процес, трупан с години – на системно и дългогодишно съучастие, толериране и бездействие по веригата на институциите. Когато в една държава контролът е избирателен, а реакциите - бавни или символични; когато се случват палежи на техника на участници в обществени поръчки и няма моментална и прозрачна проверка; когато лицензи на фирми се отнемат произволно; когато честният бизнес е оставен сам срещу страха - тогава се ражда среда, в която „непазарните методи" стават правило. В такава среда общината е принудена да избира между капитулация и битка", каза Терзиев.

Истинските герои

Според него "битката не е с фирмите за боклук". "Тя е за смисъла на правовата държава. Тя е за това дали правилата важат за всички по еднакъв начин и дали общественият интерес ще надделее над частния. И това не е моя лична битка, нито аз съм героят в нея", коментира кметът.

По думите му истинските герои са гражданите, които се самоорганизират, за да помагат с чистенето, доброволците и общинските екипи, които работят в двата района

Терзиев припомни и получената помощ от други общини - Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище се включват с големи боклукчийски камиони, каквито общината към момента няма. "Това е безпрецедентен пример за солидарност на местната власт. Оптимист съм, че и институциите на централната власт ще започнат да съдействат в същия дух. Не кампанийно, а устойчиво", коментира Терзиев.

Добави, че ще търси съюзници "у гражданите, у почтения бизнес, у местната власт в цялата страна и у нашите международни партньори", за да не се превърнат софиянци в "заложници на престъпни интереси".