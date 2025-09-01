Във Финландия започна работа най-близкият до границите на Русия щаб на войските на НАТО

На 1 септември 2025 г. в град Микели, Финландия, започна работа новият северен щаб на командването на Сухопътните войски на НАТО. Той се помещава в щаба на финландските Сухопътни войски, както е съобщено на техния уебсайт.
Микели се намира на 140 км от руската граница. Преди това най-близкият до руските граници регионален щаб на командването на Сухопътните войски на НАТО беше многонационалният корпус "Североизток" в Шчечин, Полша, който се намира на 414 км от Калининград.
Задачите на новото командване ще бъдат да управлява сухопътните сили на алианса и да координира действията на националните войски в северния регион. Щабът ще работи под управлението на командването на НАТО "Норфолк" в САЩ, което отговаря за Атлантическия и Арктическия регион. Планира се съвместно провеждане на учения на алианса, както и участие в работата на конкретно финландски, както и натовски военни структури.
В свое изказване на 24 февруари 2022 г. Владимир Путин заяви за "източното разширяване на НАТО, което доближава военната инфраструктура все по-близо до руската граница", наричайки това "фундаментални заплахи". Руският лидер нееднократно е определял разширяването на НАТО на изток като опасно.
Финландия, която има граница с Русия с дължина 1340 км, стана член на НАТО през миналата година, отказвайки се от дългогодишния си военен неутралитет след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Министърът на отбраната на Финландия Анти Хаканен подчерта, че разполагането на щаба на НАТО в Микели е послание към Русия, че "Финландия е пълноправен член на НАТО и алиансът играе много важна роля в отбраната на Финландия".
