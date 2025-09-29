Във Велико Търново няма да има режим на водата, а в Плевен - от 2026 г.

Във Велико Търново няма да има режим на водата от 1 октомври, а в Плевен от 2026 г. Това обеща премиерът Росен Желязков, който заедно с вицепремиера Атанас Запрянов и министрите на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда Манол Генов, предприе обиколко в двете области заради проблема с безводието.

Веднага след връщането си от САЩ, където участва в 80-тата сесия на Общото събране на ООН във Вашингтон, Желязков посети Плевен, очевидно изпълнявайки заръката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Градът трета година е на тежък воден режим и за решаването на проблема не се прави нищо, смятат местните, които в неделя отново протестираха.

Повече вода от шахтовите кладенци "Долна Митрополия"

За малкото време и в резултат на предприетите спешни мерки вече са удвоени водните количества от групата шахтови кладенци "Долна Митрополия". Само преди около месец количествата добивана вода са били 120 л/с а в момента са вече 240 л/с, отбеляза Ирена Георгиева, директор на "Български ВиК Холдинг".

Това е в резултат на съвместните действия на "Напоителни системи" и местното ВиК, които са почистили каналите, направено е допълнителното оводняване на рововете и до 2 седмици се очаква добивът на вода от шахтови кладенци "Долна Митрополия" да достигне до 320 л/с, допълни тя.

В експлоатация е пуснат рехабилитираният "Ясенски канал", който се захранва от река Дъбнишка бара. С него са подпомогнати шахтовите кладенци на Долна Митрополия с 200 л/с.

В предишните няколко дни в сервитута на "Ясенския канал" е изграден още един тръбопровод, чрез който до рововете могат да се доставят допълнителни количества вода, така че да бъде достигнат обем от 420 л/с. Това ще осигури възможно най-добро оросяване на шахтовите кладенци и в града ще влизат близо 40 л/с.

Увеличени са и работещите помпени станции от 5 на 15.

Продължава работата по преодоляване на проблема със загубите на вода, които на места в Плевен достигат до 80%.

Желязков: Залагаме авторитата на правителството

"Тук в момента залагаме авторитета на правителството, че този въпрос (безводието в Плевен - бел. ред.) трябва да бъде решен", каза премиерът пред журналисти. Той обеща, че "режим на водата в Плевен няма да има догодина".

"Ние воюваме с природата, но първо трябва да отвоюваме безхаберието на институциите от последните години и да покажем, че те могат да работят, защо иначе трябва да има редовно правителство. Да оставим природата да ни решава всички проблеми - и социални, и политически, и други", коментира Росен Желязков.

Той посочи, че трябва да бъдат решени проблеми, които са "свързани с фотоволтаиците през незаконната сеч и сечта изобщо, със загубата на време и инвестираните европейски средства през изминалите години".

Премиерът смята, че "не е нормално" община Плевен да е подала проекти за 50 млн. лв. за финансиране по общинската ивестиционна програма и от тях само 1 млн. лв. да е предвиден за най-големия проблем на града - безводието. "Това трябва да бъде променено и ще бъде променено още през следващата седмица", закани се Росен ЖЯзовир "Александър Стамболийски" ще се ползва и за пиене, освен за напояване и токелязков.

Без режим на водата във Велико Търново

Режим на водата в област Велико Търново няма да има от 1 октомври, каквито спекулации се появиха, обеща вицепремиерът и председател на водния борд Атанас Зафиров.

Той и министрите на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов проведоха работна среща в община Велико Търново с председателя на Национланото сдружение на общините и член на водния борд Даниел Панов и кметове от областта.

Според Зафиров появилите се "безпочвени" спекулации за режим на водата целят "да всяват страх и паника сред хората и да обслужват само и единствено политически интереси". Той призова политиците да не всяват излишни страхове в хората.

Няма проблем с водата в област Велико Търново и всички населени места, които използват язовир "Йовковци" за водоснабдяване, каза регионалният министър Иван Иванов. Той призова компетентните органи да проверят всяка една дезинформация.

Към момента язовир "Йовковци", който се използва само за питейно-битово водоснабдяване, е пълен на 52% от обема си и има около 42 млн. куб. м вода, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов.

Язовир "Александър Стамболийски" ще е за битови нужди

Все пак в някои села в област Велико Търново има проблеми с водоснабдяването, признаха министрите. По тази причина водният борд е взел решение язовир "Александър Стамболийски", който се използва за енергийни нужди и за поливане в селското стопанство, да се ползва и за питейно-битово водоснабдяване от 2026 г., съобщи регионалният министър.

По този начин ще бъдат решени проблемите на няколкото общини, които са с нарушено водоподаване, допълни Иван Иванов.

Община Велико Търново ще получи финансиране за предпроектното проучване и проектиране за изграждане на довеждащия водопровод от язовир "Александър Стамболийски" до водопреносната система на Велико Търново, каза регионалният министър.

"Той ще реши проблема на няколко области и на няколко общини, където няма вода", добави Иванов.

Вече е направен контакт между кмета на Велико Търново Даниел Панов и "Български енергиен холдинг", за да започне процесът по проманат апредназначението на язовир "Александър Стамболийски", така че освен за енергийни нужди и за напояване, водите му да бъдат ползвани и за питейно битови нужди, каза регионалният министър.