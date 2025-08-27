Въвеждат се регистрация, застраховки и годишни прегледи на атракционите

Предлагащите атракционни забавляния ще трябва да се регистрират, да имат професионална застраховка "Отговорност" за всеки джет, моторница, въздушен балон, люлка, виенско колело или други атракциони, за които пък ще се въведе задължение да минават ежегодни технически прегледи. Това ще бъде заложено в подготвян от правителството нов закон за безопасността на атракционните услуги, обяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов преди заседанието на Министерски съвет в сряда.
Обявените мерки идват, след като на 18 август дете загина на плажа в Несебър, падайки в морето при скъсване на предпазните колани на парашута, с който е ползвало атракциона парасейлинг. Тежкият инцидент разкри огромни нормативни пролуки в уреждането на дейността на подобни услуги.
Предвижда се създаване на публичен електронен регистър към Министерството на туризма, в който организаторите ще подават уведомление преди започване на дейността си. Всеки оператор ще трябва да има, освен застраховка, и план за безопасност и назначено за отговорник лице, притежаващо необходимата квалификация. Допълнително ще се изисква договор с акредитиран орган за контрол, по подобие на надзора върху асансьорните уредби.
"Почти всички атракциони крият риск за здравето и живота на участниците, когато не се спазват правилата за експлоатация и безопасност или когато настъпи механична повреда. Досегашната уредба е разпокъсана и недостатъчна, за да се осъществява реален и ефективен контрол. С новия законопроект въвеждаме общи условия за безопасност, за да защитим гражданите“, подчерта Караджов.
Сред задължителните правила са ежедневни и годишни проверки на съоръженията, вписвани в специален дневник на място, провеждане на обучение и инструктаж както на персонала, така и на потребителите, както и ясни правила за ползване, изложени на видно място. Всеки посетител ще подписва декларация за информирано съгласие, в която ще бъдат упоменати рисковете и ограниченията, свързани с конкретната атракция.
За атракциите във въздуха, водата и автомобилните съоръжения ще се въведат специални изисквания чрез промяна в съществуващи наредби. Контролът ще бъде засилен, като при установен непосредствен риск съоръженията ще бъдат спирани незабавно.
"Чрез този закон ще обвържем нормативната база и към Наказателния кодекс. Това означава, че на физическите лица, допуснали неправомерни действия или бездействия, вече ще може да се търси наказателна отговорност – регламентация, каквато в момента липсва", заяви още министър Караджов.
Операторите ще разполагат с шестмесечен срок, за да приведат дейността си в съответствие с новите правила след влизането на закона в сила. Законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане, за да се съберат мнения и предложения от браншовите организации.
Премиерът Росен Желязков разпореди проектът да бъде завършен в рамките на една седмица.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Преживяването на кражба на трудно спечелените ви крипто средства може да бъде обезсърчително, но работата с професионалисти като Trustwavehackerstech може да ви помогне да възстановите доверието и увереността си. Тяхната ангажираност за възстановяване на откраднатите ми средства не само ми върна парите, но и възстанови вярата ми в крипто пазара и инвестиционните възможности. Въпреки че пътуването ми с Trustwavehackerstech завърши със задоволителен резултат, е важно да се поддържа бдителност в света …
на крипто инвестициите. Киберпрестъпниците непрекъснато се развиват и нуждата от професионална помощ за осигуряване на вашите инвестиции не може да бъде надценена. Като останете бдителни и разчитате на експерти като TRUSTWAVEHACKERSTECH, можете по-добре да защитите активите си и да сведете до минимум рисковете, свързани с крипто инвестициите. Техният опит и отдаденост на процеса на възстановяване доведоха до задоволителен резултат от възстановяването на откраднатите средства. Това служи като напомняне за важността на професионалните услуги за възстановяване на крипто средства като Trustwavehackerstech за доверието и увереността в света на дигиталните инвестиции.
Имейл: trustwavehackerstech @ gmail com
Аз бих възложил на застрахователите които ще правят застраховката да се погрижат за техническия преглед на оборудването. Защото те ще са пряко заинтересовани да няма произшествия, то на тях ще им бърка в джоба. Иначе ще стане като ГТП на автомобилите, хвърляш някой лев отгоре и минаваш прегледа
За пореден път държавата е "след дъжд качулка"!
Хората искат да видят превенция поне на елементарни неща, а не като стане нещо - държавата хем да се оправдава, хем да прави регулации, които е могла да направи ако не се занимаваха политиците само със себе си и да получат гласове за партията по избори, и после - нищо.
Хората са изморени да четат и гледат безумия, особено нелепите... затова не гласуват.
Ако някой иска да спечели на избори следващият път и негласуващите, трябва им гаранция …
на хората, че държавата ще се погрижи за тях и превантивно, а не след като някой от семейството им е убит нелепо.
Аз гласувам винаги, но и аз съм "изморена" от глупостите на държавниците.
Още ми е мъчно за тази млада жена, която беше излъгана от копърка такси, слезе от него и беше блъсната жива и на пътя паднала прегазена още веднъж и остави 12-годишна дъщеря, която трябваше да плаща заем на майка си. 12-годишна. Накрая застрахователите сметоха всичко под килима, оставиха детето на мира. Но това ли е законодателството в България?
Да позволява да съдиш за хиляди лева дете, защото си голяма фирма? Дете което е останало без майка на 12 г., да го съдиш за ипотечен кредит?
Това НЕ е нормално.
... трябва да се въведе и специална забрана за внуците на npocтака бОко...