Въвеждат се регистрация, застраховки и годишни прегледи на атракционите

Предлагащите атракционни забавляния ще трябва да се регистрират, да имат професионална застраховка "Отговорност" за всеки джет, моторница, въздушен балон, люлка, виенско колело или други атракциони, за които пък ще се въведе задължение да минават ежегодни технически прегледи. Това ще бъде заложено в подготвян от правителството нов закон за безопасността на атракционните услуги, обяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов преди заседанието на Министерски съвет в сряда.

Обявените мерки идват, след като на 18 август дете загина на плажа в Несебър, падайки в морето при скъсване на предпазните колани на парашута, с който е ползвало атракциона парасейлинг. Тежкият инцидент разкри огромни нормативни пролуки в уреждането на дейността на подобни услуги.

Предвижда се създаване на публичен електронен регистър към Министерството на туризма, в който организаторите ще подават уведомление преди започване на дейността си. Всеки оператор ще трябва да има, освен застраховка, и план за безопасност и назначено за отговорник лице, притежаващо необходимата квалификация. Допълнително ще се изисква договор с акредитиран орган за контрол, по подобие на надзора върху асансьорните уредби.

"Почти всички атракциони крият риск за здравето и живота на участниците, когато не се спазват правилата за експлоатация и безопасност или когато настъпи механична повреда. Досегашната уредба е разпокъсана и недостатъчна, за да се осъществява реален и ефективен контрол. С новия законопроект въвеждаме общи условия за безопасност, за да защитим гражданите“, подчерта Караджов.

Сред задължителните правила са ежедневни и годишни проверки на съоръженията, вписвани в специален дневник на място, провеждане на обучение и инструктаж както на персонала, така и на потребителите, както и ясни правила за ползване, изложени на видно място. Всеки посетител ще подписва декларация за информирано съгласие, в която ще бъдат упоменати рисковете и ограниченията, свързани с конкретната атракция.

За атракциите във въздуха, водата и автомобилните съоръжения ще се въведат специални изисквания чрез промяна в съществуващи наредби. Контролът ще бъде засилен, като при установен непосредствен риск съоръженията ще бъдат спирани незабавно.

"Чрез този закон ще обвържем нормативната база и към Наказателния кодекс. Това означава, че на физическите лица, допуснали неправомерни действия или бездействия, вече ще може да се търси наказателна отговорност – регламентация, каквато в момента липсва", заяви още министър Караджов.

Операторите ще разполагат с шестмесечен срок, за да приведат дейността си в съответствие с новите правила след влизането на закона в сила. Законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане, за да се съберат мнения и предложения от браншовите организации.

Премиерът Росен Желязков разпореди проектът да бъде завършен в рамките на една седмица.