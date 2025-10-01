 Прескочи към основното съдържание
Възможни са проблеми с визите за САЩ. Американското посолство у нас спира да обновява профила си във Фейсбук

Възможни са проблеми с визите за САЩ. Американското посолство у нас спира да обновява профила си във Фейсбук
Посолството на САЩ в България съобщи, че поради спиране на финансирането страницата му в социалната мрежа “Фейсбук“ няма да се обновява редовно. Подобно съобщение разпространиха американските мисии в много страни, след като федералното правителство спря голяма част от дейността си. 
 
“Поради прекъсването на финансирането този акаунт във Facebook няма да се обновява редовно, докато не бъде възстановена пълната дейност, с изключение на спешна информация, свързана с безопасността и сигурността. Към момента планираните услуги за паспорти и визи в Съединените щати и в посолствата и консулствата на САЩ в чужбина ще продължат по време на прекъсването на финансирането, доколкото ситуацията позволява“, посочиха от посолството.
 
“Няма да обновяваме този акаунт, докато не бъде възстановена пълната дейност, с изключение на спешна информация, свързана с безопасността и сигурността. За информация относно нашите услуги и оперативния ни статус посетете travel.state.gov.“. 
 
 
Американското правителство спря голяма част от дейността си в сряда, след като дълбоките партийни разделения попречиха на Конгреса и Белия дом да постигнат споразумение за държавния дълг.
 
Ако блокажът продължи, може да се стигне до масови и необратими съкращения в държавната администрация.
 
15-ото спиране на финансиране на правителството от 1981 г. насам ще блокира публикуването на широко следения септемврийски доклад за заетостта, ще забави въздушните пътувания, ще спре научни изследвания, ще задържи заплащането на американските войници и ще доведе до неплатен отпуск за 750 000 федерални служители при дневна цена от 400 милиона долара.

Ключови думи

САЩ Тръмп визи
  1. Liberal
    #4

    След закупени 16 експоната Ф16, уж господарите казаха, че ще махнат визите. А, то каква стана - прибраха парата и спряха да издават визи изобщо :)))

  2. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #3
  3. azovdgd
    #2

    че кой иска да ходи в тази кочина която и Тръмп не може да оправи?за да гледам фаците на либерастните откачалки на демократите смях

  4. Крадливото циганче
    #1

    Краварска работа

