"Възраждане" искат забрана за санкционирани по"Магнитски" да заемат държавни постове

Депутати от "Възраждане" предлагат законодателни промени, с които да се забрани на санкционирани за корупция по глобалния закон "Магнитски", да заемат висши държавни и партийни позиции в България. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

"За нас е повече от логично евроатлантическата тълпа в този парламент да подкрепи един такъв законопроект. Глобалният закон "Магнитски" се бори срещу корупцията, срещу която твърдят, че се борят и от ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, и всички евроатлантически метастази в парламента", каза Костадинов.

По думите му законопроектите ще бъдат два - един за промени в Изборния кодекс и един за измемения в Закона за политическите партии.

Имаме прецедент и без да имаме закон, каза Костадинов. Той даде пример с партията на бизнесмена Васил Божков, която не беше допусната до участие в избори, въпреки че обвиняемият Божков нямаше официално никаква ръководна роля в нея.

"България има партия, в чието ръководство на председателско място стои лице, санкционирано по "Магнитски". Това вече се превърна в банална реалност", каза Костадинов очевидно визирайки лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

По повод общото изявление на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" тази сутрин лидерът на "Възраждане" коментира, че то напомня много на лозунг от миналото - "две партии, една цел".

"БКП говореше от името на БЗНС тогава. Тук обаче имаме две партии - един човек", коментира Костадинов. Допълни, че на практика ГЕРБ капитулира пред Пеевски.

"Доста тъжен край за човек, който едно време ходеше с ръце на колана. Очевидно е, че Пеевски пенсионира Борисов", каза лидерът на "Възраждане".

Той добави, че няма да подкрепят ротационно председателство на Народното събрание. Този въпрос беше повдигнат по време на Съвета за съвместно управление между ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" във вторник. Според Костадинов председателят на парламента Наталия Киселова трябва да подаде оставка.