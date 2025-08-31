"Възраждане" създаде напрежение преди визитата на Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот (обновена)

Проруската партия "Възраждане" опита да създаде напрежение преди планираната за 17 ч. в неделя визита на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот. Посещението е съвместно с българския премиер Росен Желязков. Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов също направи заявка за протести и създаване на напрежение около посещението на европейския лидер във военния завод.

Човек от протеста на "Възраждане" е задържан

Привърженици на партия "Възраждане" излязоха на протест на площада пред ВМЗ заради посещението на Урсула фон дер Лайен, където се стигна и до напрежение, а протестиращ бе задържан.

"Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз", каза депутатът от партията Ангел Георгиев.

Автомобил със специален режим на движение, но цивилен, се опита да влезе зад портала на завода, когато лидерът на партията Костадин Костадинов застана пред колата и ѝ препречи пътя, предаде БГНЕС. Привърженици на "Възраждане" наобиколиха автомобила, като блокираха движението му.

Протестиращи запалиха и изгориха европейското знаме. Снимка: БГНЕС

Жандармерията и полицията се намесиха, стигна се до конфликт. От множеството беше изведен човек със знаме, качен на бус на жандармерията и отведен. След преговори с полицията и с един от пътниците в автомобила, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се отмести и позволи на автомобила да влезе в завода.

Не искаме да участваме с производство на оръжия във войната между Русия и Украйна, заявиха присъстващи. Протестиращите казаха, че не искат България да бъде въвличана във военния конфликт и изразиха опасения, че страната се води към милитаризъм.

В района на ВМЗ – Сопот имаше засилено полицейско присъствие.

По думите на Костадин Костадинов производството на барут е "опасно и мръсно", бъдещият завод в Сопот няма да има гарантиран пазар, а инвестицията в него няма да има възвръщаемост.

Фон дер Лайен е на обиколка в 7 държави

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят в неделя най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД в Сопот, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.

В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус, се посочва в съобщението.